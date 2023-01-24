ЄС ухвалив рішення про створення цивільної місії у Вірменії

Про це 23 січня повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Створення місії ЄС у Вірменії започатковує новий етап у діяльності ЄС на Південному Кавказі. ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля з деескалації і прагне тісно співпрацювати з обома сторонами задля досягнення кінцевої мети – сталого миру в регіоні", - сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначається, що метою місії є сприяння стабільності в прикордонних районах Вірменії, розбудова довіри на місцях та забезпечення сприятливих умов для зусиль з нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Наголошується, що у відповідь на запит Вірменії EUMA здійснюватиме регулярне патрулювання та звітуватиме про ситуацію, що сприятиме кращому розумінню ЄС ситуації на місцях.

Місія також зробить свій внесок у посередницькі зусилля в межах процесу, який очолює президент Європейської ради Шарль Мішель.

Початковий мандат EUMA становитиме два роки, а її оперативний штаб розміщуватиметься у Вірменії.

Командувачем цивільної операції став керуючий директор EEAS з питань цивільного планування та проведення операцій Стефано Томат. Голову місії, який керуватиме операціями на місцях, призначать найближчим часом.

На зустрічі Європейської політичної спільноти в Празі 6 жовтня 2022 року Вірменія та Азербайджан підтвердили відданість Статуту ООН та Алма-Атинській декларації СНД від 21 грудня 1991 року, в яких обидві держави визнали територіальну цілісність і суверенітет одна одної.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та контрольованої Росією ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, - ред.) допомоги у врегулюванні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".

18 вересня в столиці Вірменії Єревані пройшов мітинг за вихід країни з ОДКБ.

Рада ЄС із закордонних справ 17 жовтня ухвалила рішення про створення Моніторингового потенціалу ЄС у Вірменії (EUMCAP) шляхом розгортання у Вірменії спостерігачів ЄС з моніторингової місії ЄС у Грузії (EUMM). У листопаді Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи.

Міністр закордонних справ Вірменії у листі до Борреля 27 грудня 2022 року закликав ЄС розгорнути цивільну місію у Вірменії. А у січні 2023 року Вірменія відмовилася від проведення навчань ОДКБ на своїй території.

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