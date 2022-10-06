Пашинян і Алієв зустрілися вперше після відновлення карабаського конфлікту
Розмова лідерів конфліктуючих сторін за посередництва лідерів Туреччини, Франції та Угорщини відбулась на полях саміту Європейської політичної спільноти у Празі
Про це повідомляє агентство Анадолу.
У Празі у четвер відбулася неформальна бесіда президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Зустріч відбулася на полях першого саміту Європейської політичної спільноти.
До розмови пізніше приєдналися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Франції Емманюель Макрон.
У роботі форуму беруть участь глави 27 членів ЄС та 17 держав-партнерів.
- 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.
- Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Після того у Вірменії відбулися мітинги за вихід з ОДКБ.
- Також 13 вересня через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН. Тоді ж заявили, що спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар 14 вересня відвідає Азербайджан та Вірменію.
- 1 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван цілком імовірно може вийти з Організації договору з колективної безпеки.
- 5 жовтня очільники МЗС Азербайджану та Вірменії з ініціативи США провели тристоронню розмову за участю держсекретаря Ентоні Блінкена, у якій обговорили розробку мирної угоди між Єреваном та Баку.
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