Дружина прем'єра Вірменії передала Україні першу від початку війни допомогу
Дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни допомогу від Єревана
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Акопян передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.
Зазначають, що ці гаджети насамперед призначені для дітей у тих областях, у яких найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Мова про дітей, яким довелося покинути домівку через бойові дії, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей або дітей, позбавлені батьківського піклування.
Кожна з вказаних областей отримала однакову кількість девайсів – по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки і планшети передадуть у власність закладів освіти, а смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей.
"Важливо розуміти, що девайси для дітей — це не лише про під’єднання до уроків. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися нову інформацію, соціалізуватися. Тішимося, що разом з партнерами можемо забезпечувати такі можливості", – заявили у Міносвіти.
- Раніше повідомлялося, що дружина вірменського прем'єра прибула до Києва. Як зазначали ЗМІ, вона привезла із собою й гуманітарну допомогу, яка стала першою від країни з початку війни України з РФ.
- 6 вересня Анна Акопян взяла участь Саміті перших леді та джентельменів у Києві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе