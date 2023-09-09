Закликали до миру, але не засудили агресію РФ: G20 ухвалили підсумкову декларацію

Про це йдеться у тексті декларації саміту G20.

"Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо величезні людські страждання та негативний вплив воєн і конфліктів у всьому світі", - йдеться у 7 пункті декларації, яким починається розділ "Для планети, людей, миру та процвітання".

Надалі у тексті вказано, що учасники саміту, щодо війни в Україні, підтверджують свої позиції та резолюції, прийняті в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН і підкреслюють, що "всі держави повинні діяти у спосіб, що відповідає цілям і принципам Статуту ООН у всій його повноті".

Зокрема, відповідно до Статуту ООН, країни повинні утримуватися від загроз силою або її застосування проти територіальної цілісності та суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави.

"Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими", - наголошено у декларації.

Учасники саміту вказують, що попри те, що G20 є провідним самітом міжнародного економічного співробітництва, він "не є платформою для розв'язання геополітичних питань та питань безпеки". Проте, вони визнають, що ці питання можуть мати значні наслідки для світової економіки.

"Ми підкреслили людські страждання та негативний додатковий вплив війни в Україні на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, ланцюги постачання, макрофінансову стабільність, інфляцію та зростання, що ускладнило політичне середовище для країн, особливо країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн, які все ще оговтуються від пандемії COVID-19 та економічних потрясінь, які підірвали прогрес у досягненні цілей сталого розвитку", - йдеться у декларації.

Вказано, що країни G20 високо шанують зусилля Туреччини та Стамбульські домовленості, досягнуті за посередництва ООН, які складаються з Меморандуму про взаєморозуміння між РФ та Секретаріатом ООН щодо просування російських продовольчих товарів і добрив на світові ринки та Чорноморської зернової ініціативи, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку.

"Закликаємо до їх повної, своєчасної та ефективної імплементації з метою забезпечення негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/засобів виробництва з Російської Федерації та України. Це необхідно для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, та найменш розвинених країнах, особливо в Африці", - додали вони.

У декларації підкреслили важливість підтримки продовольчої та енергетичної безпеки та, не називаючи країни, закликали до припинення військових руйнувань та нападів на відповідну інфраструктуру та висловили "глибоке занепокоєння з приводу негативного впливу конфліктів на безпеку цивільного населення".

"Ми закликаємо всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, включаючи дотримання територіальної цілісності та суверенітету, міжнародного гуманітарного права та багатосторонньої системи, яка гарантує мир і стабільність. Мирне врегулювання конфліктів, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання криз, дипломатія і діалог мають вирішальне значення", - додали в декларації.

Країни зазначили, що вітатимуть ініціативи, які спрямовані на підтримку "всеосяжного, справедливого та довготривалого миру в Україні" та наголосили, що "сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни".

Що відомо про саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти.

Згодом зазначалося, що Україна сподівається, що учасники саміту G20 у фінальному комюніке засудять російську агресію: участь РФ в обговоренні ускладнює процес.

Зранку 9 вересня повідомлялося, що учасники саміту G20 не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання пункту підсумкової декларації щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.