Україна сподівається на засудження агресії на саміті G20, участь РФ ускладнює процес, - МЗС

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко під час пресмарафону у медіацентрі Укрінформ, передає кореспондентка Еспресо.

"По G20 ми очікуємо, що учасники засудять російську агресію, але паралельно ми знаємо про те, що дискусії щодо фінальної декларації тривають. Сьогодні ми чули заяву Верховного представника ЄС, який говорив про те, що є країни, зокрема Росія, які виступають проти формулювань і блокують ухвалення фінального комюніке", - розповів Ніколенко.

За його словами, Україна перебуває на контакті з партнерами. Зокрема, про фінальну декларацію G20 йшлося під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

"Ми сподіваємося, що буде ухвалений сильний текст, який засудить російську агресію. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що якщо Росія є учасником процесу, то можуть бути певні нюанси. Але процес все ще триває", - додав речник МЗС.

Саміт G20 в Індії: що відомо про учасників

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти.