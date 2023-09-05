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ЄС планує скористатися відсутністю лідерів РФ та Китаю на саміті G20, аби вплинути на Африку, - Bloomberg

5 вересня, 2023 вiвторок
10:21
Світ

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти

Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що блок з 27 країн прагне показати, що він серйозно ставиться до перегляду свого партнерства з Африкою, попри важку спадщину колоніалізму.

За даними джерел, на зустрічі в Індії 9-10 вересня європейські лідери хочуть схвалити заявку Африканського Союзу стати постійним членом G20. 

Bloomberg пише, що постійне членство, а не статус "запрошеної міжнародної організації", надасть Африканському Союзу такий же статус, як і ЄС.

"Це частина прагнення надати африканським країнам більш сильний голос, коли міжнародні організації ухвалюють рішення про заходи, які стосуються їх. Зокрема, йдеться про зусилля щодо подолання глобального потепління, яке переважно спричинене викидами країн G20", - додають джерела.

Крім того, на порядку денному зустрічі у Нью-Делі стоїть обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки - ситуація, яка загрожує ескалацією після того, як Путін відмовився відновити зернову угоду. 

У переговорах 9 вересня візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і канцлер Німеччини Олаф Шольц. З африканської сторони учасниками будуть лідери Південної Африки, члена G-20, а також Єгипту, Нігерії та Коморських Островів, нинішнього голови Африканського Союзу.

Саміт G20 в Індії: що відомо про учасників

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

ЄС
Європа
Африка
G-20
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