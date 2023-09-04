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Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії

4 вересня, 2023 понедiлок
07:36
Світ Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)

Президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії

Про це пише Reuters.

"Я розчарований... але я збираюся побачитися з ним", - сказав Байден, але не уточнив подробиці майбутньої зустрічі.

Зазначається, що Байден відвідає Індію 7-10 вересня для участі у саміті країн G20, а згодом здійснить візит до В’єтнаму, оскільки його адміністрація прагне зміцнити відносини Сполучених Штатів із країнами Азії.

Голова КНР, швидше за все, пропустить саміт. Натомість Пекін представлятиме  на зустрічі в Нью-Делі прем'єр-міністр Китаю Лі Цян.

Водночас Байден додав, що чекає на свою поїздку.

"Я хочу трохи більше... координації. Я думаю, що вони обидві (Індія та В'єтнам, - ред.) хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", - наголосив Байден.

Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Китай
Індія
Джо Байден
G-20
Сі Цзиньпін
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