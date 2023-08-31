Сі Цзіньпін може пропустити саміт лідерів G20 в Індії, - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням на китайського дипломата, двох індійських чиновників і посадовця однієї з країн G20.

На зустрічі в Нью-Делі замість китайського лідера Пекін представлятиме премʼєр-міністр Лі Цян. Причини відмови Сі Цзіньпіна не повідомляються.

Багато очікували, що на саміті Сі Цзіньпін зустрінеться з американським президентом Джо Байденом, який підтвердив свою участь. Ця зустріч могла бути важливою для вирішення напруженості між двома країнами. Востаннє вони зустрічалися на полях саміту G20 на Балі в листопаді минулого року.

Представники міністерств закордонних справ Індії та Китаю не коментували інформацію.

Довідка: Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.

Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.