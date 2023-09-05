У Китаї підтвердили, що Сі Цзіньпін не прибуде на саміт G20 в Індії

Про це пише CNN.

За словами, речника міністерства Мао Ніна, замість президента Китаю на саміт поїде прем'єр-міністр Лі Цян. Натомість Нін відмовився розповідати про причини такої заміни учасників зустрічі.

"Група 20 є головним форумом для міжнародного економічного співробітництва, і Китай завжди надавав великого значення відповідним заходам і брав у них активну участь", - сказав речник МЗС Китаю, не чіпляючи суті питання.

Навіть під час пандемії Covid-19 Сі брав участь у зустрічах у 2020 та 2021 роках по відеозв’язку.

"Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті G20 сталася на тлі напруги між Китаєм і приймаючою країною Індією через їхній спірний кордон і наростальні зв’язки Нью-Делі зі Сполученими Штатами", - наголошує видання.

Зазначається, що неявка вищого лідера Китаю – безпрецедентна з часів першого такого саміту, який відбувся у 2008 році – ймовірно, буде розцінена як зневага до Індії, яка вперше приймає потужну групу світових лідерів на тлі зусиль посилити свій глобальний вплив під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді.