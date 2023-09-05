У Китаї підтвердили, що Сі Цзіньпін не прибуде на саміт G20 в Індії
У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії
Про це пише CNN.
За словами, речника міністерства Мао Ніна, замість президента Китаю на саміт поїде прем'єр-міністр Лі Цян. Натомість Нін відмовився розповідати про причини такої заміни учасників зустрічі.
"Група 20 є головним форумом для міжнародного економічного співробітництва, і Китай завжди надавав великого значення відповідним заходам і брав у них активну участь", - сказав речник МЗС Китаю, не чіпляючи суті питання.
Навіть під час пандемії Covid-19 Сі брав участь у зустрічах у 2020 та 2021 роках по відеозв’язку.
"Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті G20 сталася на тлі напруги між Китаєм і приймаючою країною Індією через їхній спірний кордон і наростальні зв’язки Нью-Делі зі Сполученими Штатами", - наголошує видання.
Зазначається, що неявка вищого лідера Китаю – безпрецедентна з часів першого такого саміту, який відбувся у 2008 році – ймовірно, буде розцінена як зневага до Індії, яка вперше приймає потужну групу світових лідерів на тлі зусиль посилити свій глобальний вплив під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді.
Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії
10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.
16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.
Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.
25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.
Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.
Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.
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