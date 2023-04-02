А взагалі цікавий кейс виходить з цією інформоперацією по рецептурних ліках. Бачу, що багато хто не розуміє, як так могло статися, що дія зі спрощення виписування рецептів і переведення їх в е-формат викликала паніку, черги біля аптек і істерику.

Зараз МОЗ на своїх ресурсах пише, що то ж покращення, спрощення, бо і раніше рецепт був потрібен, а тепер можна електронний і бла-бла-бла.

Але знайшла я новину МОЗ за 9 лютого, де вони про ці рецепти пишуть. Саме ця новина, судячи з усього, лежить в основі купи панічних публікацій з заголовками, що з 1 квітня не будуть продавати без рецепта. І там якось підозріло часто лунає "посилити контроль за відпуском рецептурних ліків у аптеках". А про зручність і доступність значно менше.

І ще нагадали мені, що з травня 2022 року діє норма, яка дозволяє аптекам продаж ліків без рецептів у зв'язку з війною і до її закінчення. То як треба було розуміти ці ремарки про посилення контролю?

Хотілося дуже погратися в контролерів і начальників, так? А подумати, що у нас тут війна, інформаційна війна, ворог не спить — це не треба?

Тобто, хотілося дуже погратися в контролерів і начальників, так? А подумати, що у нас тут війна, інформаційна війна, ворог не спить — це не треба?

Якщо до таких чутливих тем підходити з тим, що "посилити контроль за продажем", то не дивуйтеся, що заголовки на сайтах будуть про те, що німесил і корвалол не продадуть без рецепта.

Панічні заголовки, які з'явилися за два дні до дати запровадження е-рецепта, — дійсно є інформаційною операцією з розхитування істерики в українському суспільстві. І робилася ця інформоперація, так це вигляд має, цілком свідомо

Причому, от ці панічні заголовки, які з'явилися за два дні до дати запровадження е-рецепта, — дійсно є інформаційною операцією з розхитування істерики в українському суспільстві. І робилася ця інформоперація, так це вигляд має, цілком свідомо.

Але залишається питання, хтось в МОЗ дійсно мав намір посилювати контроль за продажем рецептурних ліків в аптеках? Це справді було головним мотивом написання релізу від 9 лютого і всіх дій пов'язаних з е-рецептом? Дійсно зараз мають на меті зробити складнішою купівлю ліків з усього того величезного переліку? Чи просто коряво написали?

Тому що відповідь на це питання прямо вказує, чи автор цієї інформаційної операції сидить в МОЗ, чи вороги скористалися криворукістю райтерів МОЗу.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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