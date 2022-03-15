"Азов" знищив генерал-майора окупантів

Про це йдеться у Telegram-каналі "Азову".



Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що бійці "Азову" знищили генерал-майора окупаційних військ.



""Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто с мечем до нас прийде, від меча й загине! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що українські захисники продовжують обороняти Маріуполь, який оточили російські окупанти. У важких боях полк "Азов" знищив також багато важкої техніки ворога.

Раніше повідомляли, що батальйон "Азов" закликав українські війська найближчим часом деблокувати Маріуполь, інакше план російських окупантів на геноцид населення міста завершиться "успіхом".