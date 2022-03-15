"Азов" знищив генерал-майора окупантів
Бійці "Азову" знову завдали удару по окупантах. Цього разу їм вдалось ліквідувати генерал-майора окупантів.
Про це йдеться у Telegram-каналі "Азову".
Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що бійці "Азову" знищили генерал-майора окупаційних військ.
""Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто с мечем до нас прийде, від меча й загине! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що українські захисники продовжують обороняти Маріуполь, який оточили російські окупанти. У важких боях полк "Азов" знищив також багато важкої техніки ворога.
- Раніше повідомляли, що батальйон "Азов" закликав українські війська найближчим часом деблокувати Маріуполь, інакше план російських окупантів на геноцид населення міста завершиться "успіхом".
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