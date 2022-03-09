Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи: люди збирають дощову воду для пиття, готують їжу на вогнищі, а загиблих сусідів ховають просто у дворах, - в "Азові" розповіли про ситуацію в місті

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив батальйон "Азов".



В "Азові" підкреслюють, що Маріуполь з 1 березня в повному оточенні і зараз перебуває на межі гуманітарної катастрофи.



"З 1березня місто знаходиться в повному оточенні. Російські війська артилерійськими та авіаційними обстрілами нещадно нищать як саме місто, так і його мешканців. Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води та газу. Відсутній зв’язок. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по "зеленому коридору". Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи", - йдеться у повідомленні.



У мешканців Маріуполя відсутня питна вода, вони готують їжу на вулиці



"Люди збирають дощову воду для пиття, їсти готують на вогнищі на вулиці, а загиблих сусідів ховають просто у дворах. Тих, кого нікому поховати, лежать просто на вулицях міста, до тих пір поки комунальники їх не заберуть, та поховають в братських могилах. Величезну кількість будинків зруйновано, а люди знаходять прихист в бомбосховищах та релігійних спорудах, але ворог обстрілює і ці споруди. Якщо найближчим часом українські війська не деблокують місто, то в Маріуполі розпочнеться голод, а геноцид українців, який задумали росіяни, буде завершено", - написали в своєму зверненні.

