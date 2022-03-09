Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи: люди збирають дощову воду для пиття, готують їжу на вогнищі, а загиблих сусідів ховають просто у дворах, - в "Азові" розповіли про ситуацію в місті

Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи: люди збирають дощову воду для пиття, готують їжу на вогнищі, а загиблих сусідів ховають просто у дворах, - в "Азові" розповіли про ситуацію в місті

9 березня, 2022 середа
18:06
війна з Росією Маріуполь

Батальйон "Азов" закликав українські війська найближчим часом деблокувати Маріуполь, інакше план російських окупантів на геноцид населення міста завершиться "успіхом"

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив батальйон "Азов".

В "Азові" підкреслюють, що Маріуполь з 1 березня в повному оточенні і зараз перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

"З 1березня місто знаходиться в повному оточенні. Російські війська артилерійськими та авіаційними обстрілами нещадно нищать як саме місто, так і його мешканців. Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води та газу. Відсутній зв’язок. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по "зеленому коридору". Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи", - йдеться у повідомленні.

У мешканців Маріуполя відсутня питна вода, вони готують їжу на вулиці

"Люди збирають дощову воду для пиття, їсти готують на вогнищі на вулиці, а загиблих сусідів ховають просто у дворах. Тих, кого нікому поховати, лежать просто на вулицях міста, до тих пір поки комунальники їх не заберуть, та поховають в братських могилах. Величезну кількість будинків зруйновано, а люди знаходять прихист в бомбосховищах та релігійних спорудах, але ворог обстрілює і ці споруди. Якщо найближчим часом українські війська не деблокують місто, то в Маріуполі розпочнеться голод, а геноцид українців, який задумали росіяни, буде завершено", - написали в своєму зверненні.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

геноцид
Маріуполь
Донбас
російська агресія
окупанти
Азов
війна
Читайте також:
8 березня, 2022 вiвторок
Українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті
Путін і Лавров
9 березня, 2022 середа
З кожним днем апетити РФ зменшуються, - експосол України у США про переговори з Росією
Поклонська з гуманітаркою
8 березня, 2022 вiвторок
Українців закликали влаштувати "сафарі" на зрадницю Поклонську, яка приїхала на Херсонщину з "гумдопомогою" РФ
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.22
    Купівля 29.22
    Продаж 31.45
  • EUR
    Купівля 32.28
    Продаж 34.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
9 березня
18:45
Анатолій Тимощук
Позбавити тренерської ліцензії, державних нагород і викреслити з історії збірної: в УАФ збираються ввести санкції проти Тимощука
18:36
Оновлено
Росіяни заблокували евакуацію людей із Бучі. З Ірпеня, Гостомеля, Бородянки і Ворзеля евакуація триває
18:25
Олаф Шольц
Німеччина не буде відправляти винищувачі Україні
18:25
Допомога
Київська лікарня швидкої допомоги отримала ліки та медзасоби від польських партнерів – Марина Порошенко
18:23
українці
Знищити Мордор. Що треба робити, якщо ти в тимчасовій окупації
18:20
Сейм Польщі
Сенат Польщі одноголосно підтримав євроінтеграцію України в ЄС
18:01
Зеленський
"Це звірство! Негайно закрийте небо та зупиніть убивства": Зеленський відреагував на удар окупантів по пологовому будинку в Маріуполі
17:54
Росіяни використовують паузу для перегрупування і накопичення сил для просування на Київ, Харків і Маріуполь. ЗСУ не дають змогу просуватися противнику, - Арестович
17:52
ЧАЕС під окупацією
Результати "дружби" з братнім російським народом від обстрілів ЧАЕС передовсім відчують білоруси, – голова комітету ВР з питань енергетики
17:48
Китайський Червоний Хрест
Китай надасть $790 тис. гуманітарної допомоги Україні
17:41
Ігор Конашенков
Росія вперше визнала участь у війні з Україною строковиків
17:41
загарбники обстріл
На Сумщині загарбники обстріляли територію колишнього заводу. Троє людей загинули, зокрема підліток
17:32
окупанти розстрілюють цивільний транспорт
На трасі між Новою Одесою та Миколаєвом окупанти розстрілюють цивільний транспорт, - Енергоатом
17:15
Маріуполь
За два тижні війни в Маріуполі загинули понад 1100 мешканців, - міськрада
17:04
Нацпремія імені Тараса Шевченка
Оголошено лауреатів Нацпремії імені Тараса Шевченка 2022 року: серед них Катерина Горностай і Наталка Ворожбит
17:04
російські полонені
Забуті керівництвом, деморалізовані і пиячать: в російських окупантів почалися проблеми зі забезпеченням. Аудіо
16:53
фейки про переслідування євреїв
Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв на Житомирщині
16:52
Оновлено
Маріуполь пологовий будинок
Росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі
16:42
ворожа техніка
У Чернігівській області точаться бої, окупанти відстрілюють своїх
16:38
Паралімпіада-2022
Паралімпіада-2022: Україна опустилась на третє місце в медальному заліку
16:19
Камала Гарріс
Віцепрезидентка США Гарріс вилетіла до Польщі для обговорення надання Україні винищувачів МіГ-29
16:17
ЄБРР
ЄБРР виділив 2 млрд євро для підтримки України
16:13
Херсон
У тимчасово окупованому Херсоні російські військові захопили слідчий ізолятор
16:01
МАГАТЕ
Знеструмлення ЧАЕС: МАГАТЕ вважає, що води на станції достатньо для охолодження без електропостачання
15:50
Оновлено
З Енергодара до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси
15:45
Маріуполь евакуація
РФ блокує створення "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, в заручниках перебувають понад 400 тис. людей, - Кулеба
15:28
ЗСУ збили над Києвом літак окупантів Су-27: він упав на приватний будинок у районі Осокорків
15:20
Nestle
Nestle призупиняє усі капітальні інвестиції в РФ
15:18
До СБУ потрапив секретний GPS-навігатор російських окупантів, їх плани стали відомі
15:14
Евакуація з Ізюма затримується через обстріли попри зобов'язання РФ, - очільник Харківської ОДА
14:59
Кулеба
Кулеба попередив про загрозу витоку радіації через 48 годин через знеструмлення ЧАЕС
14:53
лікарня
КМДА оприлюднила контакти безоплатних стоматологій та медзакладів для паліативних пацієнтів і відкрила гарячу лінію для онкохворих
14:45
Макдоналдс росія
Віталій Портников: Людожерів не можна годувати гамбургерами
14:44
Херсон
Окупанти ввели Росгвардію до Херсонської області. Незаконно затримали понад 400 українців
14:44
"Їду на переговори із сильною позицією": Кулеба анонсував зустріч із Лавровим 10 березня
14:43
Українське цивільне рятувальне судно Сапфір
Піратське захоплення. Російські окупанти ведуть рятувальне судно "Сапфір" в порт окупованого Севастополя
14:37
"Путін злий і засмучений": розвідка США вважає, що РФ вдасться до ескалації щодо України попри санкції та загибель цивільних
14:36
санкції проти РФ
ЄС введе санкції проти ще 160 росіян і банківського сектору Білорусі
14:19
Порошенко
"Кузня на Рибальському" передає 500 кулеметів ПКМ, виготовлених на експорт, Збройним Силам України
14:14
Жозеп Боррель
ЄС працює над новим пакетом санкцій проти близько 100 росіян, - Боррель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV