АЗС, які завищували ціни на пальне, заплатять 11,5 млн грн штрафів 

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Найбільша кількість позапланових перевірок, які провели фахівці Держпродспоживслужби, – перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на ринку пального. З 690 перевірок порушення виявлені у 518 випадках, тобто у 75%.

За результатами проведених перевірок ухвалили 430 рішень про застосування санкцій на загальну суму 44,2 млн гривень.

Одне з найпоширеніших порушень – завищення граничного рівня торговельної надбавки. Окрім того, АЗС не завжди декларують зміни роздрібних цін на пальне.

На підставі актів про результати фактичних перевірок, складених управліннями ДПС в областях, Держпродспоживслужба винесла 61 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на загальну суму 11,5 млн гривень.

Саме Держпродспоживслужба виконує функцію контролю за формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін.

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