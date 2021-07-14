Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади, але голосуватиме за його відставку

Про це Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Українська правда.

"Я вважаю, що це міністр, який перебуває, і сьогодні він продовжує перебувати, на своїй посаді…Ми ж говоримо, чи шкодую я про те, що він ухвалив таке рішення? Так, я вважаю, що він був і поки що залишається хорошим міністром, який якісно виконує свої обов'язки", - сказав Разумков.

Він додав, що можна знайти "мільйон проблем" у діяльності Авакова, але загалом той є хорошим міністром.

Проте Разумков запевнив, що голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки то його бажання.

Спікер підтримає кандидата, якого запропонував президент Володимир Зеленський та розповів, що починав роботу з Денисом Монастирським ще під час передвиборчої кампанії і вважає його "фаховою людиною, добре обізнаною в роботі Міністерства внутрішніх справ".

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