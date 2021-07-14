Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади, але голосуватиме за його відставку
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що шкодує про бажання Арсена Авакова піти з посади міністра внутрішніх справ, але голосуватиме за це
Про це Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Українська правда.
"Я вважаю, що це міністр, який перебуває, і сьогодні він продовжує перебувати, на своїй посаді…Ми ж говоримо, чи шкодую я про те, що він ухвалив таке рішення? Так, я вважаю, що він був і поки що залишається хорошим міністром, який якісно виконує свої обов'язки", - сказав Разумков.
Він додав, що можна знайти "мільйон проблем" у діяльності Авакова, але загалом той є хорошим міністром.
Проте Разумков запевнив, що голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки то його бажання.
Спікер підтримає кандидата, якого запропонував президент Володимир Зеленський та розповів, що починав роботу з Денисом Монастирським ще під час передвиборчої кампанії і вважає його "фаховою людиною, добре обізнаною в роботі Міністерства внутрішніх справ".
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Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
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