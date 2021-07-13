Аваков подав у відставку

Про це передає пресслужба МВС.



Очільник МВС подав у відставку.



"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!", - йдеться в повідомленні.





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