Бабкін представив пісню "Пташка", присвячену парамедикині "Азову"

Премʼєра зʼявилась на YouTube-каналі Сергія Бабкіна.

Володимир Удовенко є автором музики та слів. Пісня була написана під враженням після теракту росіян в Оленівській колонії 29 червня 2022 року, в якій загинули понад 50 українських військовополонених. Нова композиція присвячена парамедикині батальйону "Азов" з позивним Пташка.

Як розповів Сергій Бабкін, після чергового концерту в Європі на підтримку України йому прийшло повідомлення від учасника команди "Ліги Сміху", в якій Бабкін був тренером за мирних часів. Він показав співаку пісню у виконанні Володимира Удовенка, якого Бабкін не знав.

"Я не знав, хто це, бачив хлопця перший раз, але пісня мене зачепила одразу. Пізніше мені розповіли його драматичну історію. До війни він не мав відношення до музики, працював менеджером у великій компанії. Але 24 лютого його життя, як і в кожного з нас, кардинально змінилося. Перші два тижня війни Володимир зі своєю родиною переховувався у підвалі в Бучі. Там же він і написав свою першу пісню. Після звільнення Київщини він повернувся додому, почав записуватись на студії, продовжував створювати пісні", - зазначив Бабкін.

За його словами, коли сталась трагедія в Оленівці, де російські окупанти жорстоко вбили полонених азовців, Володимир Удовенко написав "Пташку".

"Вона та її героїчні вчинки і стали натхненням для цієї композиції. Володимир запропонував мені заспівати цю пісню, і я без роздумів погодився зробити дует", - пояснив музикант.

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