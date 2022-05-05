"Бабця з червоним прапором", яка стала символом роспропаганди, пояснила свої дії бажанням зупинити російських солдатів: намагалась "примиритися", а отримала міну у будинок

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

"Бабусю з червоним прапором", пам'ятники якій ставлять у Росії та щойно поставили в тимчасово окупованому Маріуполі, евакуювали з-під російських обстрілів і зараз вона разом з чоловіком перебуває в одній із лікарень Харкова. Її звуть Ганна Іванівна Іванова.

Ганна Іванівна пояснює, що вийшла з червоним прапором до, як вона думала, російських військових, щоб вони "не громили Україну". А в країні-агресорі її мотиви перекрутили, через що вона тепер відчуває себе "зрадницею", а не знаменитістю.

"Краще б знаменитості не було, і війни не було. І моєї знаменитості щоб не було. Краще б війни не було. Я просто думала, щоб привітати росіян, що прийшли, і сказати, щоб більше не громили тут, а мирно вирішували б питання", - розповіла бабуся.

Військові пояснюють, що на території її садиби на околиці Харкова знайшли уламки російської міни. Вони все пояснили стареньким і ті погодились на евакуацію у безпечне місце. А після розповіді про всі звірства росіян та обстріли мирних будинків вона ще більше переконалась, що її мотиви були правильними.

"Паршиво, що Росія пішла... так... з війною на нас. Дуже паршиво, - каже Ганна Іванова. - Я не думала, що він так будуть громити нас".

Декілька тижнів тому сильно обрізаний відеоролик з Ганною Івановою був розтиражований російською пропагандою. У відео вона виходить із радянським прапором до українських солдатів, явно не розуміючи спочатку, що вони – українські, і каже, що вони "молилися тут за Путіна та за весь народ". Солдати дають їй пакет продуктів, а прапор один із них забирає та встає на нього ногами. Від продуктів старенька намагається відмовитись, кажучи "вам самим потрібно".

Живий символ "проросійської України", жіночка, яка, за версією російської пропаганди, "сміливо протистояла націоналістам", насправді вдячна українським військовим, які не тільки підтримують її продуктами, але й захистили від гніву пересічних харків'ян.

Військові закликають не зневажати стареньку. "Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі", – каже комвзводу з псевдо "Кадет".



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb