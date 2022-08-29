Про це повідомляє "Медуза".

Затримання почалися ще у неділю, 28 серпня. Російські силовики заявили, що пробіг елітних спортивних автомобілів був несанкціонований.

Таганський районний суд Москви у понеділок призначив 15 діб адміністративного арешту криптоблогеру Олексію Хітрову, який виступив організатором пробігу.

Його визнали винним в організації масового "одночасного перебування громадян у громадських місцях із порушенням громадського порядку".

Серед інших учасників автопробігу, яким пред'явили звинувачення, колишній мер Архангельська Олександр Донской та співзасновник міжнародного венчурного фонду Reaction Global Тимур Унароков.

Загалом на учасників автопробігу завели 118 адміністративних справ. Більшість протоколів на "багатих та успішних" складено за статтею про порушення правил проведення масової акції (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП).

29 серпня У Москві затримали політика Гозмана за порівняння Сталіна з Гітлером.