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Головна Світ "Багаті і невдахи". У Москві заарештували 107 учасників автопробігу

"Багаті і невдахи". У Москві заарештували 107 учасників автопробігу

29 серпня, 2022 понедiлок
22:55
Світ Олексій Хитров

В Росії затримали 107 учасників автопробігу "Багаті та успішні", який планувався на 28 серпня в центрі Москви

Про це повідомляє "Медуза".

Затримання почалися ще у неділю, 28 серпня. Російські силовики заявили, що пробіг елітних спортивних автомобілів був несанкціонований.

Таганський районний суд Москви у понеділок призначив 15 діб адміністративного арешту криптоблогеру Олексію Хітрову, який виступив організатором пробігу.

Його визнали винним в організації масового "одночасного перебування громадян у громадських місцях із порушенням громадського порядку".

Серед інших учасників автопробігу, яким пред'явили звинувачення, колишній мер Архангельська Олександр Донской та співзасновник міжнародного венчурного фонду Reaction Global Тимур Унароков. 

Загалом на учасників автопробігу завели 118 адміністративних справ. Більшість протоколів на "багатих та успішних" складено за статтею про порушення правил проведення масової акції (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП).

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