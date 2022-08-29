У Москві затримали політика Гозмана за порівняння Сталіна з Гітлером
Російського опозиціонера та президента громадської організації "Союз правих сил" Леоніда Гозмана затримали у Москві, коли той виходив з лікарні
Про це повідомляє ОВД-News з посиланням на адвокатку політика.
Причиною порушення адміністративного провадження проти політика стала публікація у Facebook, де він провів аналогію між диктаторами Йосипом Сталіним та Адольфом Гітлером.
"Гітлер – абсолютне зло, але Сталін ще гірший. СС – злочинці, але НКВС ще страшніші, тому що чекісти вбивали своїх. Гітлер розв'язав війну з людством. Комуністи оголосили тотальну війну своєму власному народу", – написав Гозман.
Зауважимо, що пост було опубліковано два роки тому, у жовтні 2020 року.
Гозману інкримінують статтю про ототожнення дій СРСР та нацистської Німеччини. Найближчу ніч Гозман проведе у поліції.
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