У Москві затримали політика Гозмана за порівняння Сталіна з Гітлером

Про це повідомляє ОВД-News з посиланням на адвокатку політика.

Причиною порушення адміністративного провадження проти політика стала публікація у Facebook, де він провів аналогію між диктаторами Йосипом Сталіним та Адольфом Гітлером.

"Гітлер – абсолютне зло, але Сталін ще гірший. СС – злочинці, але НКВС ще страшніші, тому що чекісти вбивали своїх. Гітлер розв'язав війну з людством. Комуністи оголосили тотальну війну своєму власному народу", – написав Гозман.

Зауважимо, що пост було опубліковано два роки тому, у жовтні 2020 року.

Гозману інкримінують статтю про ототожнення дій СРСР та нацистської Німеччини. Найближчу ніч Гозман проведе у поліції.

28 серпня ГУР повідомило, що у великих містах РФ починається паніка через мобілізацію.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.

В українському Міністерстві оборони висміяли такий указ президента Росії Володимира Путіна.

26 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації.

Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників.

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