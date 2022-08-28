У великих містах РФ починається паніка через мобілізацію, - ГУР

Про це повідомило Головне управління розвіки Міністерства оборони України в telegram.

"При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони "боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", - заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також: Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі спрямована на підготовку танкістів, - ГУР

Також, за словами представника ГУР МО України, сьогодні росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.

"Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в РФ? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, які ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну", - підсумував він.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.

В українському Міністерстві оборони висміяли такий указ президента Росії Володимира Путіна.

26 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації.

Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb