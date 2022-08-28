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Головна війна з Росією У великих містах РФ починається паніка через мобілізацію, - ГУР

У великих містах РФ починається паніка через мобілізацію, - ГУР

28 серпня, 2022 неділя
17:14
війна з Росією Росія збільшує мобілізаційні резерви

Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців

Про це повідомило Головне управління розвіки Міністерства оборони України в telegram

"При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони "боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", - заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Також, за словами представника ГУР МО України, сьогодні росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.

"Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в РФ? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, які ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну", - підсумував він.

  • 25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.
  • В українському Міністерстві оборони висміяли такий указ президента Росії Володимира Путіна.
  • 26 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації.
  • Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників.

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Росія
російська армія
мобілізація
ГУР
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