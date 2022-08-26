Указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові, ймовірно, хочуть відшкодувати збитки від вторгнення в Україну та зібрати сили для продовження своєї "операції" в Україні.

"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін як і раніше рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Експерти вважають, що кремль навряд чи сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом.

"Росія зіштовхнеться з проблемами на шляху швидкого додавання великої кількості нових солдатів. Навчальні спроможності Росії, імовірно, знизилися з 24 лютого, оскільки кремль скерував навчальні підрозділи для участі у бойових діях. І ці навчальні підрозділи, як повідомлялося, зазнали втрат", - йдеться у звіті Інституту.

Проте, на думку аналітиків, РФ може використати осінній призов у жовтні 2022 року, аби залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

Крім того, кремль може використати додаткову кінцеву силу, щоб офіційно включити до російської армії сили "Л/ДНР" або нові російські добровольчі підрозділи, які формально не є частиною російської армії.

"Збільшення бойової потуги Росії у всякому разі буде не дуже великим", - вважають в Інституті вивчення війни.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.

В українському Міністерстві оборони висміяли такий указ президента Росії Володимира Путіна.

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