English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Міноборони України відреагувало на указ Путіна про збільшення російської армії: мають закупити 2 млн мішків для трупів

Міноборони України відреагувало на указ Путіна про збільшення російської армії: мають закупити 2 млн мішків для трупів

26 серпня, 2022 п'ятниця
05:28
війна з Росією Міноборони

В українському Міністерстві оборони висміяли указ президента Росії Володимира Путіна щодо збільшення армії країни 

Про це йдеться у твіттері відомства.

"Ще навіть не почали... Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн. Для виконання указу свого президента міноборони Росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів", - кажуть у МОУ.

  • 25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.
  • Генерал, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко прокоментував указ Путіна, заявивши, що Росія то може збільшити чисельність армії, але питання – в якості підготовки цього поповнення та озброєння новобранців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Володимир Путін
Міністерство оборони
російська армія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
САУ Krab
25 серпня, 2022 четвер
Польська САУ Krab може стати однією з основних гаубиць для озброєння спеціалізованих артбригад, - головний редактор Defense Express Катков
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
25 серпня, 2022 четвер
Проросійський закон про медіа
Радбез ООН
24 серпня, 2022 середа
Росія намагалась заблокувати виступ Зеленського на засіданні Радбезу ООН
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
26 серпня
06:55
Wi-Fi
Майже тисяча українських шкіл уже має в укриттях Wi-Fi
06:50
Володимир Путін
Пентагон: Путін чекає на виснаження українців і втому їхніх союзників, від плану захопити Україну він не відмовився
06:44
Вакарчук
На цій площі було чути вибухи снарядів, - Вакарчук показав нескорений Харків
05:58
путін путлер
Указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW 
05:45
"Дніпро-1"
Ліга конференцій: де та коли дивитись жеребкування турніру, в якому зіграє "Дніпро-1"
05:19
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга Європи: де та коли дивитись жеребкування турніру, в якому зіграє "Динамо"
05:08
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС і навколо неї, - ISW
04:47
Жан Беленюк
Нардеп-борець Беленюк відповів, що робити з білорусами, які підтримують Росію
04:36
ЗСУ, південний напрямок
Російські штурмовики завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ на Півдні
03:05
Путін, морські десантники
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
02:38
Українська авіація обстріляла ППО росіян у Херсоні
01:31
Суперкубок УЄФА, Бензема
УЄФА назвав ім'я найкращого футболіста сезону
00:59
Нова Каховка
ЗСУ знищили два командні пункти РФ на Херсонщині
00:48
Олаф Шольц
Ми матимемо війну ще на пару століть. Шольц висловився за незмінність європейських кордонів
00:34
Ігор Романенко
Вони вже формували танковий корпус. Генерал Романенко про указ Путіна про збільшення чисельності російської армії
00:25
Шойґу і Герасімов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня
00:15
окупанти у Горлівці
В окупованій Горлівці горів завод "Стирол"
00:05
боєприпаси
За день з території РФ по Сумщині випустили сотню різних боєприпасів, – Живицький
2022, четвер
25 серпня
23:56
Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ
Окупанти у Севастополі запустили чат-бот для доносів на симпатиків України
23:45
ураження Антонівський міст
Спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області під вогневим контролем ЗСУ, - речниця ОК Південь
23:43
Starlink
SpaceX Ілона Маска знизив для українців вартість інтернету Starlink
23:42
Притулок
На уряд Нідерландів подали до суду через смерть немовляти у притулку для біженців
23:31
Revolver 860
Тайвань передав Україні 800 безпілотників Revolver 860
23:19
Рафаель Маріано Гроссі
"Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час". МАГАТЕ виступило із заявою про ситуацію на Запорізькій АЕС
23:03
Зеленський впевнений, що Європа достатньо міцна, аби не поступитись на енергетичний шантаж Росії
22:48
Контейнери з російським імпортом у порту Балтимора
Попри санкції, Росія заробляє на торгівлі зі США $1 млрд щомісяця, - The Associated Press
22:47
віза Чехія
Чехія, як альтернативу заборони видачі віз, пропонує ЄС позбавити Росію спрощеного режиму
22:30
Азербайджанські війська
Азербайджан здобув ще одну перемогу у Карабаському конфлікті: витіснив росіян з коридору, що з'єднує Вірменію та НКР
22:29
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
Якби не ввімкнулись генератори, ми вже були б змушені долати наслідки радіаційної аварії, –  Зеленський про зупинку ЗАЕС
22:26
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Пожежі та дим. З'явилися супутникові знімки території довкола окупованої ЗАЕС
22:06
загибель доньки Дугіна, росія
МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну
21:59
Carlsberg
Бракує вуглекислого газу:  заводи Carlsberg у Польщі можуть зупинити через енергетичну кризу
21:48
Аслан Бжанія
Буде третьою. Невизнана Абхазія хоче долучитися до "союзної держави" Росії та Білорусі
21:36
Євген Пригожин
Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни
21:29
Таміла Ташева
У Криму незаконно перебувають 800 тис росіян, - представниця президента в АРК
21:29
Ганна Маляр
Виплати 15 млн грн родинам загиблих військових ніхто не скасовував, – Ганна Маляр
21:12
Пентагон
У США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні, - The Wall Street Journal
21:09
Вакцинація в Україні
Для масової вакцинації внутрішніх переселенців від COVID-19 залучать мобільні бригади  
21:08
Дім драконів
Серіал "Дім драконів" розкритикували за відсутність попереджень про сцену пологів
20:56
Росія просить Індію надати клієнтам РФ військову допомогу
Росія просить Індію допомоги у постачанні та обслуговуванні техніки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV