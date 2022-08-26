Міноборони України відреагувало на указ Путіна про збільшення російської армії: мають закупити 2 млн мішків для трупів
В українському Міністерстві оборони висміяли указ президента Росії Володимира Путіна щодо збільшення армії країни
Про це йдеться у твіттері відомства.
"Ще навіть не почали... Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн. Для виконання указу свого президента міноборони Росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів", - кажуть у МОУ.
- 25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.
- Генерал, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко прокоментував указ Путіна, заявивши, що Росія то може збільшити чисельність армії, але питання – в якості підготовки цього поповнення та озброєння новобранців.
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