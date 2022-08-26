Про це йдеться у твіттері відомства.

"Ще навіть не почали... Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн. Для виконання указу свого президента міноборони Росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів", - кажуть у МОУ.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.

Генерал, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко прокоментував указ Путіна, заявивши, що Росія то може збільшити чисельність армії, але питання – в якості підготовки цього поповнення та озброєння новобранців.

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