В ефірі всеукраїнського телемарафону генерал, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко прокоментував указ Путіна про збільшення у 2023 році штатної чисельності військовослужбовців з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб.

"Втрати в першій стратегічній операції, яку вони намагалися проводити на Півночі нашої країни, так званий бліцкриг, привів до того, що ми знищили третину їх елітних частин та підрозділів. І на поточний час знищено десь п’яту частину всього угруповання — його треба поповнювати. А зробити поповнення якісніше, за рахунок особового складу вони не можуть. Сучасна техніка їх, як правило, виведена зі строю та знищена Збройними Силами України, а швидкого поповнення коштом роботи воєнно-промислового комплексу не відбувається. Тобто, в цілому ситуація складається така, що так чи інакше вони можуть збільшувати особовий склад, але все це буде дуже повільно і неякісно, з усіма наслідками за участі цих структур у бойових діях",- сказав генерал Романенко.

Військовик також вказав на те, що росіяни збільшують армію без законодавчого обґрунтування.

"Вони бачать, що за наявності перспектив, у яких ми збільшуємо свій потенціал, а в них він падає, надалі такі дії можуть їх завести у глухий кут. Вони вже збирались сформувати танковий корпус протягом двох місяців, до середини серпня – це не виконано... Все у них йде з великими зусиллями, а ми, не чекаючи, знищуємо їх живу силу, їх озброєння і техніку та таким чином знижуємо їх воєнний потенціал для своїх перспективних дій", - наголосив Романенко.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення Збройних сил РФ.

Речниця ОК Південь заявила, що спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області під вогневим контролем ЗСУ.

25 серпня в ефірі Еспресо Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, зазначив, що противник продовжує здійснювати забезпечення свого угрупування на правому березі річки Дніпро в уповільненому темпі.

Того ж дня ОК Південь повідомило, що українська авіація завдала чотири удари по ворогу на Херсонщині.