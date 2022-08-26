Вони вже формували танковий корпус. Генерал Романенко про указ Путіна про збільшення чисельності російської армії
Росія може збільшити чисельність армії, але питання — в якості підготовки цього поповнення та озброєння новобранців
В ефірі всеукраїнського телемарафону генерал, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко прокоментував указ Путіна про збільшення у 2023 році штатної чисельності військовослужбовців з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб.
"Втрати в першій стратегічній операції, яку вони намагалися проводити на Півночі нашої країни, так званий бліцкриг, привів до того, що ми знищили третину їх елітних частин та підрозділів. І на поточний час знищено десь п’яту частину всього угруповання — його треба поповнювати. А зробити поповнення якісніше, за рахунок особового складу вони не можуть. Сучасна техніка їх, як правило, виведена зі строю та знищена Збройними Силами України, а швидкого поповнення коштом роботи воєнно-промислового комплексу не відбувається. Тобто, в цілому ситуація складається така, що так чи інакше вони можуть збільшувати особовий склад, але все це буде дуже повільно і неякісно, з усіма наслідками за участі цих структур у бойових діях",- сказав генерал Романенко.
Військовик також вказав на те, що росіяни збільшують армію без законодавчого обґрунтування.
"Вони бачать, що за наявності перспектив, у яких ми збільшуємо свій потенціал, а в них він падає, надалі такі дії можуть їх завести у глухий кут. Вони вже збирались сформувати танковий корпус протягом двох місяців, до середини серпня – це не виконано... Все у них йде з великими зусиллями, а ми, не чекаючи, знищуємо їх живу силу, їх озброєння і техніку та таким чином знижуємо їх воєнний потенціал для своїх перспективних дій", - наголосив Романенко.
- 25 серпня Путін підписав указ про збільшення Збройних сил РФ.
- Речниця ОК Південь заявила, що спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області під вогневим контролем ЗСУ.
- 25 серпня в ефірі Еспресо Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, зазначив, що противник продовжує здійснювати забезпечення свого угрупування на правому березі річки Дніпро в уповільненому темпі.
- Того ж дня ОК Південь повідомило, що українська авіація завдала чотири удари по ворогу на Херсонщині.
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