Спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області під вогневим контролем ЗСУ, - речниця ОК Південь
Українські військові діятимуть на випередження спроб росіян "замінити" зруйновані мости в Херсонській області
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни у Херсонській області намагаються налаштувати нові транспортні артерії. Вони підтягують баржі, понтони, намагаються встановити там поромні переправи.
"Але вогневий контроль, під яким ми тримаємо цю місцевість, поширюється і на ці об'єкти. Тому після того, як вони будуть налаштовані, вони обов'язково будуть пошкоджені, це однозначно", - сказала Гуменюк.
На питання про те, чи є приклади знищення понтонних переправ українськими військовими, вона відповіла, що "наразі це сюрприз".
- 25 серпня в ефірі Еспресо Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, зазначив, що противник продовжує здійснювати забезпечення свого угрупування на правому березі річки Дніпро в уповільненому темпі.
- Того ж дня ОК Південь повідомило, що українська авіація завдала чотири удари по ворогу на Херсонщині.
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