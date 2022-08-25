Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни у Херсонській області намагаються налаштувати нові транспортні артерії. Вони підтягують баржі, понтони, намагаються встановити там поромні переправи.

"Але вогневий контроль, під яким ми тримаємо цю місцевість, поширюється і на ці об'єкти. Тому після того, як вони будуть налаштовані, вони обов'язково будуть пошкоджені, це однозначно", - сказала Гуменюк.

На питання про те, чи є приклади знищення понтонних переправ українськими військовими, вона відповіла, що "наразі це сюрприз".

25 серпня в ефірі Еспресо Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, зазначив, що противник продовжує здійснювати забезпечення свого угрупування на правому березі річки Дніпро в уповільненому темпі.

Того ж дня ОК Південь повідомило, що українська авіація завдала чотири удари по ворогу на Херсонщині.