Росіяни створили мережу понтонно-мостових переправ на Херсонщині для забезпечення угрупування на західному березі Дніпра, - полковник ЗСУ Селезньов
Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, зазначив, що противник продовжує здійснювати забезпечення свого угрупування на правому березі річки Дніпро в уповільненому темпі
Про це він розповів в етері Еспресо.
Полковник ЗСУ прокоментував стан вразливості логістики російського угруповання на правому березі річки Дніпро.
"Всі ми перебуваємо у парадигмі того, що Антонівський автомобільний міст та міст у районі дамби Нової Каховки неможливо використовувати за призначенням, і що російське угруповання військ неспроможне у належній кількості отримувати повний цикл логістики, але це не відповідає дійсності. Росіяни створили цілу мережу понтонно-мостових переправ, за допомогою яких, хоча і в уповільненому вигляді, але здійснюють забезпечення свого угрупування на західному березі річки Дніпро. Наступ росіян від Снігурівки у напрямку на Миколаїв призупинений, але росіян там чи мало, і вони мають ресурс для наступу. Тому зараз ситуація напряму залежить від справних дій українських сил оборони. Бої тривають і бої насправді важкі", - пояснив Селезньов.
Владислав Селезньов зауважив, що не можна говорити про те, що російські підрозділи на цьому напрямку повністю знищені.
- 23 серпня ОК "Південь повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського
- Також британська розвідка з'ясувала, що російські окупанти розгортають у Херсоні наплавну переправу через Дніпро, аби замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст
- Крім того, Роман Костенко, полковник СБУ, зазначив, що противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні
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