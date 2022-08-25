Росіяни створили мережу понтонно-мостових переправ на Херсонщині для забезпечення угрупування на західному березі Дніпра, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він розповів в етері Еспресо.



Полковник ЗСУ прокоментував стан вразливості логістики російського угруповання на правому березі річки Дніпро.



"Всі ми перебуваємо у парадигмі того, що Антонівський автомобільний міст та міст у районі дамби Нової Каховки неможливо використовувати за призначенням, і що російське угруповання військ неспроможне у належній кількості отримувати повний цикл логістики, але це не відповідає дійсності. Росіяни створили цілу мережу понтонно-мостових переправ, за допомогою яких, хоча і в уповільненому вигляді, але здійснюють забезпечення свого угрупування на західному березі річки Дніпро. Наступ росіян від Снігурівки у напрямку на Миколаїв призупинений, але росіян там чи мало, і вони мають ресурс для наступу. Тому зараз ситуація напряму залежить від справних дій українських сил оборони. Бої тривають і бої насправді важкі", - пояснив Селезньов.



Владислав Селезньов зауважив, що не можна говорити про те, що російські підрозділи на цьому напрямку повністю знищені.

23 серпня ОК "Південь повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського

Також британська розвідка з'ясувала, що російські окупанти розгортають у Херсоні наплавну переправу через Дніпро, аби замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст

Крім того, Роман Костенко, полковник СБУ, зазначив, що противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні

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