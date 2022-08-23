Ворог шукає місця вздовж річки Дніпро, щоб налагодити понтонні переправи, - полковник СБУ Костенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



Роман Костенко прокоментував щодо мінімізації ворогом своїх логістичних потужностей на Херсонщині через вогневий контроль ЗСУ.



"Логістичні шляхи ворога під контролем ЗСУ і повністю незнищені, тому ворог має можливості ними користуватися. Є інформація, що противник шукає місця по лінії річки Дніпро, щоб налагоджувати понтонні переправи для свого переміщення та постачання вантажів для окупаційних військ. Окупанти будують переправи не тільки біля Антонівського мосту, але вони шукають можливості побудувати переправу, де вона буде менш помітна, тому що за Антонівським мостом йде постійне спостереження. Скоріш за все вони будуть робити декілька переправ, тому що переправи не мають такої пропускної спроможності як стаціонарний міст, тому вони будуть робити декілька по окремих напрямках. Але ці переправи вразливіші, ніж мости, і ЗСУ їх знайдуть через супутникове спостереження, бо такі об'єкти не можуть бути непоміченими", - пояснив Костенко.

23 серпня ОК "Південь повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського

Також британська розвідка з'ясувала, що російські окупанти розгортають у Херсоні наплавну переправу через Дніпро, аби замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст