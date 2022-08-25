Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

24 серпня обстановка у операційній зоні ОК "Південь" залишалась складною, але контрольованою.

Впродовж доби ворог продовжував ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів не відбулось.

Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного. Вчасно була виявлена та зупинена вогневою відсіччю. Зазнавши втрат, противник відступив.

Спроба ворожого мотострілецького відділення здійснити штурмові дії в напрямку Таврійського, також успіху не мала. Із втратами ворог відступив..

Відсутність успіхів на суходолі ворог намагався компенсувати авіаційними та ракетними ударами:

Шість разів атакував позиції ЗСУ гелікоптерами і штурмовою авіацією. Без втрат.

Ракетами повітряного базування вдарив по залізничній станції на Дніпропетровщині. Сталося загоряння пасажирських вагонів, пошкоджено будівлі, електромережі, автівки.

Миколаїв надвечір атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Без людських втрат. Масштаби руйнувань уточнюються.

Українська авіація у День Незалежності завала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.

Ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань завдала удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.

Вороже військо "схудло" на 12 рашистів, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У рамках контрдиверсійних заходів правоохоронними структурами виявлено та повідомлено про підозру мешканцю Одеси, який виправдовував збройне вторгнення росії в Україну та злочинні дії окупантів.

Під час слідчих дій в нього виявлено та вилучено внутрішній і закордонний паспорти громадянина ворожої держави, пенсійне посвідчення майора ФСБ та російські банківські картки. Тривають слідчі дії, ворожий агент – під вартою.

Ще одного агента РФ, затримано під час “полювання" за позиціями українських HIMARS у прифронтових районах Миколаївщини. Наразі і цей шпигун під вартою, тривають слідчі дії.

У Чорному морі роздуває шторм, тож 12 кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак чотири носії "Калібрів , в тому числі один підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів.

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