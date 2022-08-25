Українська авіація завдала чотири удари по ворогу на Херсонщині, – ОК "Південь"
24 серпня українська авіація завдала чотири удари по місцях зосередження ворожих солдатів та техніки, зокрема по системах ППО у Новій Каховці
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
24 серпня обстановка у операційній зоні ОК "Південь" залишалась складною, але контрольованою.
Впродовж доби ворог продовжував ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів не відбулось.
Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного. Вчасно була виявлена та зупинена вогневою відсіччю. Зазнавши втрат, противник відступив.
Спроба ворожого мотострілецького відділення здійснити штурмові дії в напрямку Таврійського, також успіху не мала. Із втратами ворог відступив..
Відсутність успіхів на суходолі ворог намагався компенсувати авіаційними та ракетними ударами:
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Шість разів атакував позиції ЗСУ гелікоптерами і штурмовою авіацією. Без втрат.
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Ракетами повітряного базування вдарив по залізничній станції на Дніпропетровщині. Сталося загоряння пасажирських вагонів, пошкоджено будівлі, електромережі, автівки.
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Миколаїв надвечір атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Без людських втрат. Масштаби руйнувань уточнюються.
Українська авіація у День Незалежності завала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.
Ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань завдала удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.
Вороже військо "схудло" на 12 рашистів, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
У рамках контрдиверсійних заходів правоохоронними структурами виявлено та повідомлено про підозру мешканцю Одеси, який виправдовував збройне вторгнення росії в Україну та злочинні дії окупантів.
Під час слідчих дій в нього виявлено та вилучено внутрішній і закордонний паспорти громадянина ворожої держави, пенсійне посвідчення майора ФСБ та російські банківські картки. Тривають слідчі дії, ворожий агент – під вартою.
Ще одного агента РФ, затримано під час “полювання" за позиціями українських HIMARS у прифронтових районах Миколаївщини. Наразі і цей шпигун під вартою, тривають слідчі дії.
У Чорному морі роздуває шторм, тож 12 кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Однак чотири носії "Калібрів , в тому числі один підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів.
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