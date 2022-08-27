Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі спрямована на підготовку танкістів, - ГУР
Розвідка повідомляє, що виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України - Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватись в так званих центральних областях
Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, Андрій Воробйов, губернатор Московської області. Один з "вірних штиків" Путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація - підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб (147 800 тис. грн.), яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб (18 500 - 27700 тис. грн).
Читайте також: Загальна мобілізація у Росії неможлива, - військовий експерт Грабський
Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зі слів "вербувальників", ВЛК проводиться умовно. Фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією "В" (обмежено придатних) у військовому квитку.
Відомо, що наразі основна частина охочих з Москви та Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС РФ - Одинцово, мікрорайон Баковка, Московська обл. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця, головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.
"Надалі новоспечених "контрактників" відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово Ленінградській обл., для проходження поглибленої підготовки", - повідомляє ГУР.
- 25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн
- В українському Міністерстві оборони висміяли такий указ президента Росії Володимира Путіна
- 26 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації
- Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе