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Головна війна з Росією Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі спрямована на підготовку танкістів, - ГУР

Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі спрямована на підготовку танкістів, - ГУР

27 серпня, 2022 субота
20:03
війна з Росією Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі

Розвідка повідомляє, що виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України - Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватись в так званих центральних областях

Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, Андрій Воробйов, губернатор Московської області. Один з "вірних штиків" Путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація - підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб (147 800 тис. грн.),  яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб (18 500 - 27700 тис. грн).

Читайте також: Загальна мобілізація у Росії неможлива, - військовий експерт Грабський

Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зі слів "вербувальників", ВЛК проводиться умовно. Фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією "В" (обмежено придатних) у військовому квитку.

Відомо, що наразі основна частина охочих з Москви та Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС РФ - Одинцово, мікрорайон Баковка, Московська обл. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця, головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

"Надалі новоспечених "контрактників" відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово Ленінградській обл., для проходження поглибленої підготовки", - повідомляє ГУР.

  • 25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн
  • В українському Міністерстві оборони висміяли такий указ президента Росії Володимира Путіна
  • 26 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації
  • Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників

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російська армія
мобілізація
окупанти
ГУР
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