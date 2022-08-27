Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі спрямована на підготовку танкістів, - ГУР

Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, Андрій Воробйов, губернатор Московської області. Один з "вірних штиків" Путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація - підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб (147 800 тис. грн.), яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб (18 500 - 27700 тис. грн).

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Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зі слів "вербувальників", ВЛК проводиться умовно. Фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією "В" (обмежено придатних) у військовому квитку.

Відомо, що наразі основна частина охочих з Москви та Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС РФ - Одинцово, мікрорайон Баковка, Московська обл. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця, головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

"Надалі новоспечених "контрактників" відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово Ленінградській обл., для проходження поглибленої підготовки", - повідомляє ГУР.

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