Загальна мобілізація у Росії неможлива, - військовий експерт Грабський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"За сьогоднішніх умов Росія не може дозволити собі загальну мобілізацію за кількома позиціями. Перш за все – це економічна катастрофа. По-друге, виходячи з відстаней, які є в Росії, вони не мають заздалегідь підготовлену базу мобілізаційного розгортання. Відповідно, говорити про відмобілізування як процес неможливо", - зазначив військовий експерт.



Сергій Грабський пояснив, що цей процес потребує колосальної підготовки й за радянських часів цьому приділялася дуже важлива увага, тобто створювалися спеціальні кадровані частини, групи та напрямки для забезпечення відмобілізування техніки та людських ресурсів.



"Росія – це не аналог Радянського Союзу. Зараз у Росії цього немає, вони просто не зможуть відмобілізувати. У кадрованих частинах був офіцерський склад, який приходив і знав чим буде займатися. А зараз на голову того ж командира роти спускається ще дві сотні новобранців, з якими треба щось робити, і він не впорається з цими задачами. А для того, щоб кинути їх, як кажуть, на м'ясо, то спочатку його треба зібрати, одягнути, годувати тиждень-два, потім їх перевезти до місця утилізації, щоб туди вже остаточно кинути. А на відстані цього процесу у них немає нічого, вони не можуть забезпечити масову відмобілізацію сьогодні", - підкреслив Грабський.

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