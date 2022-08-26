Загальна мобілізація у Росії неможлива, - військовий експерт Грабський
Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій в Косово та Іраку, вважає, що через економічну кризу та масштаби території РФ, росіяни не мають заздалегідь підготовлену базу мобілізаційного розгортання
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"За сьогоднішніх умов Росія не може дозволити собі загальну мобілізацію за кількома позиціями. Перш за все – це економічна катастрофа. По-друге, виходячи з відстаней, які є в Росії, вони не мають заздалегідь підготовлену базу мобілізаційного розгортання. Відповідно, говорити про відмобілізування як процес неможливо", - зазначив військовий експерт.
Сергій Грабський пояснив, що цей процес потребує колосальної підготовки й за радянських часів цьому приділялася дуже важлива увага, тобто створювалися спеціальні кадровані частини, групи та напрямки для забезпечення відмобілізування техніки та людських ресурсів.
"Росія – це не аналог Радянського Союзу. Зараз у Росії цього немає, вони просто не зможуть відмобілізувати. У кадрованих частинах був офіцерський склад, який приходив і знав чим буде займатися. А зараз на голову того ж командира роти спускається ще дві сотні новобранців, з якими треба щось робити, і він не впорається з цими задачами. А для того, щоб кинути їх, як кажуть, на м'ясо, то спочатку його треба зібрати, одягнути, годувати тиждень-два, потім їх перевезти до місця утилізації, щоб туди вже остаточно кинути. А на відстані цього процесу у них немає нічого, вони не можуть забезпечити масову відмобілізацію сьогодні", - підкреслив Грабський.
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