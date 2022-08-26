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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників, - Згурець
Ексклюзив

Офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників, - Згурець

26 серпня, 2022 п'ятниця
13:38
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що недостатня військова підготовка новобранців є вузьким горлечком у російській армії, і це буде впливати на ефективність тих підрозділів, які будуть створюватися в армії РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

Сергій Згурець прокоментував підписання Путіним 25 серпня указ про збільшення збройних сил РФ.

"Цей указ передбачає збільшення граничної чисельності російської армії, у якій особовий склад зросте на 137 тисяч, а загалом чисельність армії має досягти 2 млн вояків. Тобто за рахунок цього нового указу, з січня 2023 року, противник намагається збільшити чисельність армії шляхом розширення граничних рамок особового складу", - зазначив Згурець.

Військовий аналітик нагадав, що у противника був значний некомплект особового складу і перед війною, інакше кажучи, армія вважалася мільйонною, а де-факто було 850 тисяч вояків.

"Зараз вони намагаються збільшити армію за рахунок нових формальних меж чисельності війська, але особовий склад особливо брати не має звідки. Також побачимо, що буде з їхнім осіннім призовом, за яким вони мають набрати 130 тисяч вояків. Але проблема полягає у тому, що росіяни сформували 3-й батальйон для бойових дій і забрали  зі всіх бригад офіцерів, які займалися військовою підготовкою. Відповідно, зараз вони мають у своїй армії вузьке горлечко – неспроможність готувати призовників, і це буде впливати на ефективність тих підрозділів, які будуть створюватися, незалежно від кількості, що оголосив Путін для російської армії в оновленому форматі", - пояснив військовий експерт.

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Росія
Сергій Згурець
російська армія
Військові новини
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