Багато сліз, обійми і надія: Марина Порошенко з теробороною привезла допомогу мешканцям Бучі та Гостомеля
У зруйновані містечка під Києвом - Бучу, Гостомель, Макарів - бійці тероборони та волонтери везуть продукти харчування та ліки для виснажених, змучених окупацією людей
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
Марина Порошенко, яка за день об’їздила кілька зруйнованих населених пунктів Київщини, важко стримує емоції: "від ранку до пізнього вечора, разом з "Братами по Зброї", ми працювали в Київській області. Буча, Гостомель, Макарів та населені пункти між ними. Скрізь люди, які протягом місяця, жили в справжньому жахітті: в безкінечних обстрілах, в сирих та холодних підвалах. На їх очах рашисти руйнували їхні будинки. До їхніх домівок приходили обзроєні вороги з обшуками. Їм погрожували та катували. Їхніх сусідів та рідних вбивали".
"Той жах важко передати словами. Їхні обличчя нині дуже бліді, бо вони давно не бачили сонячного світла і тепла, але жоден з них не втратив людяності, стійкості й оптимізму", - пише Марина Порошенко.
"Ми привезли сотні продовольчих наборів та базових медикаментів для цих людей, бо придбати продукти та ліки в їхніх містечках нині ніде - всі магазини й аптеки, або розграбовані, або зруйновані. Також сьогодні ми багато говорили і багато обіймалися з нашими надзвичайно сильними та безстрашними співвітчизниками. Кожен з вас - герой! І разом ми обов‘язково переможемо", - переконана Марина Порошенко.
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