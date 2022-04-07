Багато сліз, обійми і надія: Марина Порошенко з теробороною привезла допомогу мешканцям Бучі та Гостомеля

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



Марина Порошенко, яка за день об’їздила кілька зруйнованих населених пунктів Київщини, важко стримує емоції: "від ранку до пізнього вечора, разом з "Братами по Зброї", ми працювали в Київській області. Буча, Гостомель, Макарів та населені пункти між ними. Скрізь люди, які протягом місяця, жили в справжньому жахітті: в безкінечних обстрілах, в сирих та холодних підвалах. На їх очах рашисти руйнували їхні будинки. До їхніх домівок приходили обзроєні вороги з обшуками. Їм погрожували та катували. Їхніх сусідів та рідних вбивали".



"Той жах важко передати словами. Їхні обличчя нині дуже бліді, бо вони давно не бачили сонячного світла і тепла, але жоден з них не втратив людяності, стійкості й оптимізму", - пише Марина Порошенко.



"Ми привезли сотні продовольчих наборів та базових медикаментів для цих людей, бо придбати продукти та ліки в їхніх містечках нині ніде - всі магазини й аптеки, або розграбовані, або зруйновані. Також сьогодні ми багато говорили і багато обіймалися з нашими надзвичайно сильними та безстрашними співвітчизниками. Кожен з вас - герой! І разом ми обов‘язково переможемо", - переконана Марина Порошенко.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb