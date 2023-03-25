Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація в місті Бахмут динамічна та напружена. Околиці Бахмута теж перебувають під постійним тиском ворога. Противник не залишає намірів оточити Бахмут та перерізати логістичне сполучення, але ситуація під контролем. Бахмут та околиці перебувають під надійною обороною ЗСУ", - наголосив Кудряшов.

За словами заступника командира, ворог зазнав великих втрат завдяки вогневому ураженню ЗСУ.

"Противник втрачає потенціал наступальних дій. Інтенсивність бойових дій трохи зменшилася. Спроби штурму з боку ворога є, але не такі масовані", - підкреслив Кудряшов.