Бахмут та околиці перебувають під надійною обороною ЗСУ, - заступник командира Кудряшов
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов підкреслив, що ворог не залишає намірів захопити Бахмут
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація в місті Бахмут динамічна та напружена. Околиці Бахмута теж перебувають під постійним тиском ворога. Противник не залишає намірів оточити Бахмут та перерізати логістичне сполучення, але ситуація під контролем. Бахмут та околиці перебувають під надійною обороною ЗСУ", - наголосив Кудряшов.
За словами заступника командира, ворог зазнав великих втрат завдяки вогневому ураженню ЗСУ.
"Противник втрачає потенціал наступальних дій. Інтенсивність бойових дій трохи зменшилася. Спроби штурму з боку ворога є, але не такі масовані", - підкреслив Кудряшов.
- 23 березня Інститут вивчення війни констатував, що тиск армії РФ на Бахмут слабшає, а ЗСУ проводять в околицях міста контратаки.
- Спроби РФ захопити Бахмут зайшли в глухий кут через великі втрати та виснаження сил російських підрозділів
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