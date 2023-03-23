У Сталінграді радянське командування зуміло нав'язати вермахту кровопролитні безперспективні бої на виснаження в той час, як Червона Армія готувала потужні резерви для наступу. Німецька розвідка про резерви знала, але вище командування вермахту нічого не зробило, бо зневажало противника і вважало, що переможе й так.

Зараз Україна нав'язала Московії безперспективні, неймовірно витратні в техніці й людях, бої. Водночас ЗСУ готують резерви для наступу на сучасній бойовій техніці, яка переважає російську.

Гіркін вважає, що російські генерали в битві за Бахмут перевершать у пихатості та зарозумілості німецьких воєначальників під Сталінградом

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Гіркін вважає, що російські генерали в битві за Бахмут перевершать у пихатості та зарозумілості німецьких воєначальників під Сталінградом.

Якщо комусь треба зараз промінчик надії, то ось він. Так, ми втрачаємо в Бахмуті багато. Але противник втрачає більше в рази. Все, що відбувається в цій бійні, буде мати наслідки. Є всі передумови вважати, що наслідки для ворога будуть значно драматичнішими.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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