Бахмут як "Сталінград навпаки"?
Військовий злочинець Гіркін, за сумісництвом, чи не найпритомніший російський військовий експерт, вважає битву за Бахмут Сталінградом навпаки
У Сталінграді радянське командування зуміло нав'язати вермахту кровопролитні безперспективні бої на виснаження в той час, як Червона Армія готувала потужні резерви для наступу. Німецька розвідка про резерви знала, але вище командування вермахту нічого не зробило, бо зневажало противника і вважало, що переможе й так.
Зараз Україна нав'язала Московії безперспективні, неймовірно витратні в техніці й людях, бої. Водночас ЗСУ готують резерви для наступу на сучасній бойовій техніці, яка переважає російську.
Гіркін вважає, що російські генерали в битві за Бахмут перевершать у пихатості та зарозумілості німецьких воєначальників під Сталінградом
Читайте також: Пригожин схожий на Вінні-Пуха
Гіркін вважає, що російські генерали в битві за Бахмут перевершать у пихатості та зарозумілості німецьких воєначальників під Сталінградом.
Якщо комусь треба зараз промінчик надії, то ось він. Так, ми втрачаємо в Бахмуті багато. Але противник втрачає більше в рази. Все, що відбувається в цій бійні, буде мати наслідки. Є всі передумови вважати, що наслідки для ворога будуть значно драматичнішими.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.51Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе