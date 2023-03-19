Пригожин схожий на Вінні-Пуха
"Кухар Путіна" не придумав нічого кращого, ніж заявити про наміри брати участь у виборах Президента України у 2024 році
З цікавістю спостерігаю з потугами власника військово-кримінальної компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина підняти власну значущість на тлі величезних втрат "вагнерівців" у боях під Бахмутом. "Кухар Путіна" не придумав нічого кращого, ніж заявити про наміри брати участь у виборах Президента України у 2024 році. Блеф, безумовно, яскравий, але його характер всім очевидний. Відтак Пригожин нагадує Вінні-Пуха, який за допомогою повітряних кульок підійматися до дупла з медом.
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Тим часом 14 березня у Мелітополі Служба безпеки "передала привіт" Пригожину: вибухом у власному позашляховику знищено місцевого колаборанта Івана Ткача. Він займався перевезенням окупантів — і армійців, і "вагнерівців". Тепер перетворився на VIP-агітатора за Пригожина у потойбічному світі.
Реальність ситуації полягає у тому, що Пригожин насправді сьогодні балансує між судом в Україні як організатор найманців і вбивством російськими силовиками, з якими у нього постійні тертя
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Реальність ситуації полягає у тому, що Пригожин насправді сьогодні балансує між судом в Україні як організатор найманців і вбивством російськими силовиками, з якими у нього постійні тертя. Не знаю, що для колишнього кримінальника, якому так і не вдалося нагуляти респектабельність, краще. Очевидно лише те, що він виявився тимчасовою фігурою на фронті російсько-української війни.
Про автора. Євген Магда, політолог
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