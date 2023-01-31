Баланс — це паритет в озброєннях
Це добре що Блінкен розмірковує про повоєнний порядок в Україні
Так називається колонка Девіда Іґнатіуса у Вашинґтон Пост.
Ось деякі цитати:
"Адміністрація Байдена, переконана, що Володимир Путін зазнав невдачі у своїй спробі стерти Україну, почала планувати остаточний післявоєнний військовий баланс, який допоможе Києву стримати будь-яке повторення жорстокого вторгнення Росії".
Адміністрація Байдена, переконана, що Володимир Путін зазнав невдачі у своїй спробі стерти Україну, почала планувати остаточний післявоєнний військовий баланс, який допоможе Києву стримати будь-яке повторення жорстокого вторгнення Росії
Читайте також: Путін знайшов у Європі ще одну failed state
Він "забезпечуватиметься потужними системами озброєння — особливо бронетехнікою та протиповітряною обороною — разом із сильною, некорумпованою економікою та членством у Європейському Союзі."
"Нинішній наголос Пентагону на забезпеченні Києва зброєю та навчанні для маневрової війни відображає цю довгострокову мету стримування. "Важливість маневрової зброї полягає не лише в тому, щоб дати Україні сили зараз повернути територію, а і як фактор стримування майбутніх атак Росії", — пояснив представник Держдепартаменту, знайомий з думкою Блінкена. "Маневр — це майбутнє".
Читайте також: Яку зброю передала Америка Україні у січні
Тільки наявність ракетної зброї хоча б середньої дальності, не обов'язково ядерної, і перспектива завдання ударів у відповідь по території самого агресора може вважатися зброєю стримування
Ні, панове, так не буде.
Наявність бронетехніки, протиповітряної оборони й тактика маневрової війни ще ніколи не стримувала державу-агресора. Тільки наявність ракетної зброї хоча б середньої дальності, не обов'язково ядерної, і перспектива завдання ударів у відповідь по території самого агресора може вважатися зброєю стримування.
Баланс — це паритет в озброєннях.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.56Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе