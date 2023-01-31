Так називається колонка Девіда Іґнатіуса у Вашинґтон Пост.

Ось деякі цитати:

"Адміністрація Байдена, переконана, що Володимир Путін зазнав невдачі у своїй спробі стерти Україну, почала планувати остаточний післявоєнний військовий баланс, який допоможе Києву стримати будь-яке повторення жорстокого вторгнення Росії".

Адміністрація Байдена, переконана, що Володимир Путін зазнав невдачі у своїй спробі стерти Україну, почала планувати остаточний післявоєнний військовий баланс, який допоможе Києву стримати будь-яке повторення жорстокого вторгнення Росії

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Він "забезпечуватиметься потужними системами озброєння — особливо бронетехнікою та протиповітряною обороною — разом із сильною, некорумпованою економікою та членством у Європейському Союзі."

"Нинішній наголос Пентагону на забезпеченні Києва зброєю та навчанні для маневрової війни відображає цю довгострокову мету стримування. "Важливість маневрової зброї полягає не лише в тому, щоб дати Україні сили зараз повернути територію, а і як фактор стримування майбутніх атак Росії", — пояснив представник Держдепартаменту, знайомий з думкою Блінкена. "Маневр — це майбутнє".

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Тільки наявність ракетної зброї хоча б середньої дальності, не обов'язково ядерної, і перспектива завдання ударів у відповідь по території самого агресора може вважатися зброєю стримування

Ні, панове, так не буде.

Наявність бронетехніки, протиповітряної оборони й тактика маневрової війни ще ніколи не стримувала державу-агресора. Тільки наявність ракетної зброї хоча б середньої дальності, не обов'язково ядерної, і перспектива завдання ударів у відповідь по території самого агресора може вважатися зброєю стримування.

Баланс — це паритет в озброєннях.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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