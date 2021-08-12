Банк "Розрахунковий центр" припинив діяльність за власною ініціативою

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у клірингової установи "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".



У пресслужбі нагадали, що 3 лютого 2021 року акціонери установи ухвалили рішення про припинення нею здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 30 червня 2021 року "Розрахунковий дім" завершив здійснення банківської діяльності.



При цьому зазначається, що установа продовжить здійснювати клірингову діяльність на ринках капіталу. Грошові рахунки, пов'язані з кліринговою діяльністю, надалі забезпечуватимуться з використанням рахунку в НБУ, що передбачено законом та міжнародними практиками.



У пресслужбі також зауважили, що "Розрахунковий центр" - восьмий банк, який припинив діяльність за власною ініціативою. Раніше НБУ відкликав ліцензії "Вернум Банку", "БМ Банку", "ДіВі Банку", банку "Фінансовий партнер", "Апекс-Банку", "Промислово-фінансового банку" та "Кредит Оптима Банку".

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