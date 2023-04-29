"Барселона" розгромила "Бетіс" та збільшила відрив над "Реалом" у Ла Лізі
У 32-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" впевнено перемогла "Реал Бетіс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Барселони" з рахунком 4:0. Голи у ворота "Бетіса" забили Андреас Крістенсен, Роберт Левандовські та Рафінья. Автоголом відзначився Гідо Родрігес.
У турнірній таблиці Ла Ліги відрив "Барселони" від "Реала" збільшився до 11 очок. Каталонці займають першу позицію і вже у найближчих матчах можуть оформити дострокове чемпіонство.
Ла Ліга
32-й тур
29 квітня
"Барселона" - "Бетіс" 4:0
Голи: Крістенсен, 14, Левандовські, 36, Рафінья, 39, Родрігес, 82 (авт.)
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