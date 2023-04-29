"Барселона" розгромила "Бетіс" та збільшила відрив над "Реалом" у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Барселони" з рахунком 4:0. Голи у ворота "Бетіса" забили Андреас Крістенсен, Роберт Левандовські та Рафінья. Автоголом відзначився Гідо Родрігес.

У турнірній таблиці Ла Ліги відрив "Барселони" від "Реала" збільшився до 11 очок. Каталонці займають першу позицію і вже у найближчих матчах можуть оформити дострокове чемпіонство.

Ла Ліга

32-й тур

29 квітня

"Барселона" - "Бетіс" 4:0

Голи: Крістенсен, 14, Левандовські, 36, Рафінья, 39, Родрігес, 82 (авт.)