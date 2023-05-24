"Барселона" сенсаційно програла "Вальядоліду" в Ла Лізі
У 36-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" поступилась "Вальядоліду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Футболісти "Вальядоліда" несподівано перемогли "Барселону" з рахунком 3:1. У ворота "Барси" забили Ларін та Плата, автоголом відзначився центрбек каталонців Крістенсен.
Єдиний гол для "Барселони" оформив Роберт Левандовські. Польський бомбардир забив вже під кінець матчу, на 84-й хвилині, на більше у "Барси" часу не залишилось.
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"Барселона" достроково стала чемпіоном Іспанії ще у 34-му турі. Після цього каталонці ще не перемагали.
"Вальядолід" відірвався від зони вильоту і тепер сімнадцятий.
Ла Ліга
36-й тур
23 травня
"Вальядолід" - "Барселона" 3:1
Голи: Крістенсен, 2 (авт.), Ларін, 22 (пен.), Плата, 73 - Левандовські, 84
- 23 травня у 36-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" та "Сельта" зіграли внічию.
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