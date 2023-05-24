"Барселона" сенсаційно програла "Вальядоліду" в Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Футболісти "Вальядоліда" несподівано перемогли "Барселону" з рахунком 3:1. У ворота "Барси" забили Ларін та Плата, автоголом відзначився центрбек каталонців Крістенсен.

Єдиний гол для "Барселони" оформив Роберт Левандовські. Польський бомбардир забив вже під кінець матчу, на 84-й хвилині, на більше у "Барси" часу не залишилось.

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"Барселона" достроково стала чемпіоном Іспанії ще у 34-му турі. Після цього каталонці ще не перемагали.

"Вальядолід" відірвався від зони вильоту і тепер сімнадцятий.

Ла Ліга

36-й тур

23 травня

"Вальядолід" - "Барселона" 3:1

Голи: Крістенсен, 2 (авт.), Ларін, 22 (пен.), Плата, 73 - Левандовські, 84