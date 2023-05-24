"Жирона" Циганкова зіграла внічию проти "Сельти" в Ла Лізі. Українець заробив пенальті
У 36-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" та "Сельта" зіграли внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Сельта" - "Жирона" закінчився внічию - 1:1. Наприкінці першого тайму Карлес Перес вивів господарів вперед, але на 59-й хвилині Стуані зрівняв рахунок завдяки пенальті.
Українець Віктор Циганков відіграв за "Жирону" весь матч. Саме наш півзахисник заробив пенальті, який реалізував Стуані.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" відстає від 7 позиції, яке дозволяє грати в єврокубках, на 1 бал.
"Сельта" йде 14-ю.
Ла Ліга
36-й тур
23 травня
"Сельта" - "Жирона" 1:1
Голи: Перес, 42 - Стуані, 59 (пен.)
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