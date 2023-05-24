Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Сельта" - "Жирона" закінчився внічию - 1:1. Наприкінці першого тайму Карлес Перес вивів господарів вперед, але на 59-й хвилині Стуані зрівняв рахунок завдяки пенальті.

Українець Віктор Циганков відіграв за "Жирону" весь матч. Саме наш півзахисник заробив пенальті, який реалізував Стуані.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" відстає від 7 позиції, яке дозволяє грати в єврокубках, на 1 бал.

"Сельта" йде 14-ю.

Ла Ліга

36-й тур

23 травня

"Сельта" - "Жирона" 1:1

Голи: Перес, 42 - Стуані, 59 (пен.)