"Барселона" визначилася з майбутнім Кумана після провалу в Лізі чемпіонів
Іспанська "Барселона" вирішила поки не звільняти нідерландця Рональда Кумана з посади головного тренера
Про це повідомляє Sport.es.
Після двох поспіль поразок на старті ЛЧ з рахунком 0:3 від німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки", у "Барселоні" вирішили, що Куман тренуватиме команду щонайменше до 2 жовтня, коли каталонці зустрінуться з "Атлетико" у матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії.
Зазначається, що президент клубу Жоан Лапорта не хоче ускладнювати ситуацію перед матчем з принциповим суперником. Рішення щодо майбутнього Рональда Кумана ухвалять вже після гри з "Атлетико".
Під час матчу з мадридцями Куман не керуватиме діями "Барселони" з лави запасних, оскільки відбуватиме дискваліфікацію.
- 30 вересня стало відомо, що "Барселона" вдруге в історії програв два поспіль матчі на старті єврокубкового турніру.
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