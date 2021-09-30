"Барселона" визначилася з майбутнім Кумана після провалу в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Sport.es.

Після двох поспіль поразок на старті ЛЧ з рахунком 0:3 від німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки", у "Барселоні" вирішили, що Куман тренуватиме команду щонайменше до 2 жовтня, коли каталонці зустрінуться з "Атлетико" у матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії.

Зазначається, що президент клубу Жоан Лапорта не хоче ускладнювати ситуацію перед матчем з принциповим суперником. Рішення щодо майбутнього Рональда Кумана ухвалять вже після гри з "Атлетико".

Під час матчу з мадридцями Куман не керуватиме діями "Барселони" з лави запасних, оскільки відбуватиме дискваліфікацію.