"Барселона" повторила найганебніший за півстоліття старт у єврокубках
Іспанський футбольний клуб "Барселона" вдруге в історії програв два поспіль матчі на старті єврокубкового турніру
Про це повідомляє Opta Jose у twitter.
У середу, 29 вересня, "Барселона" програла у Лісабоні португальській "Бенфіці" у 2-му турі Ліги чемпіонів з рахунком 0:3. Ця поразка стала для каталонців другою поспіль на старті турніру. В 1-му турі іспанці поступилися на своєму полі німецькій "Баварії" - 0:3.
"Барселона" програла два перші матчі в єврокубковому сезоні вдруге в історії. Вперше це сталося в 1972 році, коли каталонці двічі поступилися португальському "Порту" в 1/32 фіналу Кубку УЄФА - 1:3, 0:1.
Наразі "Барселона" посідає останнє місце в групі E, де також виступає київське "Динамо".
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Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
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