"Барселона" зганьбилася з "Гранадою" в чемпіонаті Іспанії
У 5-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" не змогла переграти на своєму полі "Гранаду"
Про це повідомляє Еспресо.TV
Рахунок на "Камп Ноу" було відкрито на 2-й хвилині, коли за "Гранаду" забив Домінгуш Дуарте.
"Барселона" врятувалася від поразки лише на 90-й хвилині, коли рахунок зрівняв Рональд Араухо.
"Барселона" набрала 7 очок та скотилася в турнірній таблиці на сьоме місце. "Гранада" з 3 пунктами йде 17-ю.
Чемпіонат Іспанії
5-й тур
20 вересня
"Барселона" - "Гранада" 1:1
Голи: Дуарте, 2 - Араухо, 90
- Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.
- 16 вересня "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів.
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