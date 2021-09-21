"Барселона" зганьбилася з "Гранадою" в чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV

Рахунок на "Камп Ноу" було відкрито на 2-й хвилині, коли за "Гранаду" забив Домінгуш Дуарте.

"Барселона" врятувалася від поразки лише на 90-й хвилині, коли рахунок зрівняв Рональд Араухо.

"Барселона" набрала 7 очок та скотилася в турнірній таблиці на сьоме місце. "Гранада" з 3 пунктами йде 17-ю.

Чемпіонат Іспанії

5-й тур

20 вересня

"Барселона" - "Гранада" 1:1

Голи: Дуарте, 2 - Араухо, 90

Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.

16 вересня "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів.

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