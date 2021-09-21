"Барселона" знайшла заміну Куману на посту головного тренера

Про це повідомляє інсайдер Жерар Ромеро у twitter.

За інформацією джерела, "Барселону" може очолити колишній головний тренер італійського "Ювентуса" Андреа Пірло. На цій посаді він замінить нідерландця Рональда Кумана, якого каталонський клуб хоче відправити у відставку.

У списку кандидатів на посаду нового тренера "Барселони", також фігурує ще один італієць - Антоніо Конте, який залишається без роботи після відставки з "Інтера". Також "Барса" розглядає можливість призначення свого колишнього футболіста - Хаві, який зараз тренує катарський "Аль-Садд".

Стверджується, що президент "Барселони" Жоан Лапорта схиляється до кандидатури Андреа Пірло, який залишив "Ювентус" після закінчення минулого сезону.



???? Antonio Conte también estaría en la lista del #Barça para sustituir a #Koeman Estamos hablando de la lista de 5-6 entrenadores entre los que también están Pirlo y Xavi Hernández. #koemanout Lo estamos hablando en https://t.co/vrsj4Xxjlb — Gerard Romero (@gerardromero) September 20, 2021

16 вересня "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів.

20 вересня, у 5-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" не змогла переграти на своєму полі "Гранаду".

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