Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Барселона" знайшла заміну Куману на посту головного тренера

"Барселона" знайшла заміну Куману на посту головного тренера

21 вересня, 2021 вiвторок
11:09
Спорт Рональд Куман (праворуч)

Новим головним тренером іспанського футбольного клубу "Барселона" може стати італієць Андреа Пірло

Про це повідомляє інсайдер Жерар Ромеро у twitter.   

За інформацією джерела, "Барселону" може очолити колишній головний тренер італійського "Ювентуса" Андреа Пірло. На цій посаді він замінить нідерландця Рональда Кумана, якого каталонський клуб хоче відправити у відставку. 

У списку кандидатів на посаду нового тренера "Барселони", також фігурує ще один італієць - Антоніо Конте, який залишається без роботи після відставки з "Інтера". Також "Барса" розглядає можливість призначення свого колишнього футболіста - Хаві, який зараз тренує катарський "Аль-Садд". 

Стверджується, що президент "Барселони" Жоан Лапорта схиляється до кандидатури Андреа Пірло, який залишив "Ювентус" після закінчення минулого сезону. 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Барселона
Хаві
Рональд Куман
Антоніо Конте
Андреа Пірло
Читайте також:
20 вересня, 2021 понедiлок
"Перелякана брехуха Мар'яна": Княжицький розповів, як Безугла на засіданні ТСК по "вагнерівцях" перервала виступ екскерівника розвідки Бурби
21 вересня, 2021 вiвторок
Це все, що ти вмієш: Джошуа познущався над Усиком перед чемпіонським боєм
Дмитро Разумков
20 вересня, 2021 понедiлок
Відставки у Раді: Разумков звернеться до антикорупційних органів для перевірки інформації про підкуп депутатів
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.11
    Продаж 31.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
21 вересня
12:38
Банкова зрадила українські спецслужби, а тепер їх зраджують "слуги народу", – Геращенко про "вагнергейт"
12:34
Подоляк: У поведінці Разумкова шокує його відверта підтримка олігархів
12:10
Сергій Марченко
Проєкт держбюджету-2022: Марченко назвав основні показники
12:10
Наживо
Ярош Руденко
Бункерний щур Путін за допомогою ОРДЛО бетонує Росію. Дмитро Ярош у стрімі з Сергієм Руденком
12:06
У Карпатах вдарили морози
У Карпатах вдарили морози: рятувальники зафіксували -6°C
12:02
Олександр Усик
Усик розповів, як почувається у ролі "андердога" перед боєм з Джошуа
11:52
Сергій Марченко
"Інвестиції в людину, країну та майбутнє": Марченко назвав пріоритети проєкту держбюджету-2022
11:44
У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових
У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових
11:32
Александер Чеферін
"Заколотники" із Суперліги здобули перемогу над УЄФА в суді
11:16
Поблизу вокзалу на Донбасі виявили схрон з вибухівкою окупантів
Поблизу вокзалу на Донбасі виявили схрон з вибухівкою окупантів
11:10
Рада підтримала спрощення доступу хворих до інноваційних лікарських засобів
10:56
Віталій Кличко
Кличко: Київ може уникнути локдауну
10:47
Ентоні Джошуа
Джошуа підготував сенсацію на зважуванні перед боєм з Усиком
10:35
вакцина
Україна отримала ще 159 тис. доз вакцини CoronaVac
10:27
Сполучені Штати з листопада помʼякшать правила вʼїзду для вакцинованих туристів
10:17
кредит
Оновлена система електронних платежів запрацює у серпні наступного року: що це дасть
10:04
коронавирус
Рівень COVID-госпіталізацій перевищено вже у 13 українських регіонах
10:00
Кадім Гарріс (праворуч)
Український клуб здійснив небачений раніше трансфер футболіста з Англії
09:44
МВФ
Віртуальна місія МВФ починає роботу в Україні
09:43
Давид Арахамія
Рада може розглянути законопроєкт про олігархів 22 чи 23 вересня, - Арахамія
09:32
Теофімо Лопес
Лопес погрожує зірвати захист титулів, які відібрав у Ломаченка
09:25
євро
Офіційний курс: євро здешевшав на 19 копійок
09:18
Віктор Ляшко
Ляшко назвав області, яким загрожує "червона" зона карантину
09:06
Ліонель Мессі (в центрі) та Маурісіо Почеттіно
У Франції назвали справжню причину заміни Мессі, через яку він посварився з тренером ПСЖ
08:57
ООС
Доба на фронті: окупанти п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового
08:42
Ентоні Джошуа
Це все, що ти вмієш: Джошуа познущався над Усиком перед чемпіонським боєм
08:36
Сенцов і Каплан
"Н***й Україну. 5 років пекла": сестра Сенцова обматюкала країну і "пакує валізи" додому
08:24
Рональд Араухо (в центрі)
"Барселона" зганьбилася з "Гранадою" в чемпіонаті Іспанії
08:14
коронавірус
Коронавірус: за добу померли 137 українців
07:58
Дума
Туреччина не визнала російські “вибори” в окупованому Криму
07:37
Віктор Ляшко
Ляшко: Школи можуть піти на карантин, незважаючи на вакцинацію вчителів
07:16
Зеленський
Зеленський прибув до США
2021, понедiлок
20 вересня
23:14
Польща назвала незаконними російські "вибори" у Криму та засудила видачу паспортів РФ і "голосування" в ОРДЛО
22:55
У Києві машина збила на смерть пішохода, який перебігав 8-смугову трасу
22:32
Звернутися до сімейного лікаря: у Чернівцях пацієнтам дозволили брати додому кисневі концентратори з медзакладів
22:31
"Справа "Хізб ут-Тахрір": генконсул України відвідав у Ростові-на-Дону політв'язнів із Криму
22:12
Британія і Україна
Велика Британія засудила "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму
21:55
суд
У Білорусі українця засудили до 3 років за участь у протестних акціях, МЗС назвало вирок антиукраїнською дією
21:52
"Маєш інформацію - телефонуй": СБУ почала кампанію з протидії сепаратизму, ворожій пропаганді та вербуванню українців
21:31
Україна та Нідерланди уклали угоду щодо безпеки та захисту українських офіцерів зв’язку під час служби в Європолі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV