"Барселона" знайшла заміну Куману на посту головного тренера
Новим головним тренером іспанського футбольного клубу "Барселона" може стати італієць Андреа Пірло
Про це повідомляє інсайдер Жерар Ромеро у twitter.
За інформацією джерела, "Барселону" може очолити колишній головний тренер італійського "Ювентуса" Андреа Пірло. На цій посаді він замінить нідерландця Рональда Кумана, якого каталонський клуб хоче відправити у відставку.
У списку кандидатів на посаду нового тренера "Барселони", також фігурує ще один італієць - Антоніо Конте, який залишається без роботи після відставки з "Інтера". Також "Барса" розглядає можливість призначення свого колишнього футболіста - Хаві, який зараз тренує катарський "Аль-Садд".
Стверджується, що президент "Барселони" Жоан Лапорта схиляється до кандидатури Андреа Пірло, який залишив "Ювентус" після закінчення минулого сезону.
- 16 вересня "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів.
- 20 вересня, у 5-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" не змогла переграти на своєму полі "Гранаду".
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