"Баварія" зазнала від "Борусії" найпринизливішої поразки в Кубку Німеччини в історії
У 1/16 фіналу Кубка Німеччини "Баварія" програла менхенгладбаській "Борусії" з рахунком 0:5 та зазнала своєї найбільшої поразки у турнірі в історії
Про це повідомляє OptaFranz у twitter.
"Баварія", яка грала основним складом, зазнала від "Борусії" поразки 0:5 у Менхенгладбаху та вилетіла з Кубка Німеччини. Цей програш виявився найбільшим для мюнхенців за весь час виступів у Кубку Німеччини.
Також це найбільша поразка клубу у всіх змаганнях з 1978 року, коли "Баварія" програла "Фортуні" з рахунком 1:7. З того часу команда жодного разу не поступалася з різницею в 5 м'ячів або більше.
"Баварія" є суперником "Динамо" на груповому раунді Ліги чемпіонів.
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
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