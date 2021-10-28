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"Баварія" зазнала від "Борусії" найпринизливішої поразки в Кубку Німеччини в історії

28 жовтня, 2021 четвер
08:45
Спорт Мануель Нойєр

У 1/16 фіналу Кубка Німеччини "Баварія" програла менхенгладбаській "Борусії" з рахунком 0:5 та зазнала своєї найбільшої поразки у турнірі в історії

Про це повідомляє OptaFranz у twitter. 

"Баварія", яка грала основним складом, зазнала від "Борусії" поразки 0:5 у Менхенгладбаху та вилетіла з Кубка Німеччини. Цей програш виявився найбільшим для мюнхенців за весь час виступів у Кубку Німеччини. 

Також це найбільша поразка клубу у всіх змаганнях з 1978 року, коли "Баварія" програла "Фортуні" з рахунком 1:7. З того часу команда жодного разу не поступалася з різницею в 5 м'ячів або більше.

"Баварія" є суперником "Динамо" на груповому раунді Ліги чемпіонів. 
 

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футбол
Баварія
Борусія
Кубок Німеччини
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