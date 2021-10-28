"Баварія" зазнала від "Борусії" найпринизливішої поразки в Кубку Німеччини в історії

Про це повідомляє OptaFranz у twitter.

"Баварія", яка грала основним складом, зазнала від "Борусії" поразки 0:5 у Менхенгладбаху та вилетіла з Кубка Німеччини. Цей програш виявився найбільшим для мюнхенців за весь час виступів у Кубку Німеччини.

Також це найбільша поразка клубу у всіх змаганнях з 1978 року, коли "Баварія" програла "Фортуні" з рахунком 1:7. З того часу команда жодного разу не поступалася з різницею в 5 м'ячів або більше.

"Баварія" є суперником "Динамо" на груповому раунді Ліги чемпіонів.

