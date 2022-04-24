"Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За три матчі до кінця сезону в Бундеслізі - "Баварія" стала недосяжною для конкурентів. Мюнхенці набрали 75 балів, тоді як дортмундська "Борусія", яка йде другою, має лише 63 очок.



"Баварія" і "Борусія" очно зустрічались у 31-му турі і мюнхенці виявились сильнішими - 3:1.



Для "Баварії" це десяте чемпіонство Німеччини поспіль та 32-й тріумф в історії.

Німецька "Баварія" у співпраці з відділом соціальних служб Мюнхена оплатить постійне житло для групи українських біженців - людей з обмеженими можливостями.

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