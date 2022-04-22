Німецький топ-клуб "Баварія" оплатить житло українським біженцям з обмеженими можливостями

Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".



З 26 квітня "Баварія" запускає безкоштовну програму "Ми рухаємося разом". У рамках акції планують створити можливості для занять спортом на стадіоні Bayern Campus для всіх біженців, які шукають притулку в Мюнхені.



"Баварія" та її благодійний фонд планують виділити на цей проєкт по 200 тис. євро. Німецький футбольний топ-клуб оплатить оренду житла для людей з інвалідністю на 2 роки.



Департамент соціальних служб Мюнхена організує реалізацію проєкту. У планах оплатити помешкання для 15 осіб з обмеженими можливостями.

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