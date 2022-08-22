Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз розвінчуються міфи, які створені російською пропагандою, що Крим захищений, що це непотопний авіаносець. Після Севастополя вже зрозуміло, що Росія є вразливою. "Бавовна" в окупованому Криму, потужні удари по командуванню ЧФ РФ у Севастополі, вибухи у Новофедорівці, вибухи під Керчю подіяли на людей, які приїхали жити та відпочивати з Росії у Крим", - підкреслив Мусієнко.

За словами військового експерта, події у Криму - це репутаційний удар по іміджу Росії.

"Удар по іміджу держави, яка має начебто потужні засоби ППО С-400, які вони рекламують та намагаються продавати в Індію та Туреччину та які пропускають удари. Удар по аеродрому знищив літаки морської авіації ЧФ Росії, штурмовики та бомбардувальники, яки завдавали ударів по українській території. Це передумови для звільнення півострова Крим. Спочатку ЗСУ знищували ближні тили, а зараз справа доходить й до дальнього тилу", - зауважив Мусієнко.

Ввечері 21 серпня російські "ЗМІ"писали, що Збройні Сили України спробували завдати удару по військовому аеродромі Бельбек, що біля Севастополя в окупованому Криму, але спрацювала система ППО

Ввечері 20 серпня неподалік узбережжя окупованого Криму, а саме населеного пункту Алупка, у морі прогриміли вибухи, також було видно спалахи.

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