Байден емоційно відреагував на перемогу США над Іраном на ЧС-2022 з футболу
Президент США Джо Байден привітав збірну США з перемогою над Іраном, яка вивела команду до 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу
Відео оприлюднено збірною США у twitter.
Після перемоги США над Іраном з рахунком 1:0 Байден під час пресконференції не стримував емоцій та вигукнув: "США, США!"
"Це велика гра, хлопці. Коли я розмовляв з тренером та гравцями, я сказав: ви можете це зробити! І вони зробили це. Бог їх любить", - сказав Байден.
"Ми зробили це, Джо", - прокоментувала ролик збірна США у twitter.
3 грудня у 1/8 фіналу збірна США зустрінеться з Нідерландами.
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29 листопада у 3-му турі чемпіонату світу Англія перемогла Уельс, США здолали Іран, Нідерланди - Катар, а Сенегал - Еквадор.
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