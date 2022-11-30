Відео оприлюднено збірною США у twitter.

Після перемоги США над Іраном з рахунком 1:0 Байден під час пресконференції не стримував емоцій та вигукнув: "США, США!"

"Це велика гра, хлопці. Коли я розмовляв з тренером та гравцями, я сказав: ви можете це зробити! І вони зробили це. Бог їх любить", - сказав Байден.

"Ми зробили це, Джо", - прокоментувала ролик збірна США у twitter.

3 грудня у 1/8 фіналу збірна США зустрінеться з Нідерландами.

29 листопада у 3-му турі чемпіонату світу Англія перемогла Уельс, США здолали Іран, Нідерланди - Катар, а Сенегал - Еквадор.

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