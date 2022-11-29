Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

29 листопада

3-й тур

Група A

17:00 Нідерланди - Катар

17:00 Еквадор - Сенегал

Група B

21:00 Уельс - Англія

21:00 Іран - США

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