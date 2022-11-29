ЧС-2022: Результати усіх матчів та розклад трансляцій 29 листопада
29 листопада у 3-му турі чемпіонату світу з футболу в Катарі зустрічаються Англія - Уельс, США - Іран, Нідерланди - Катар та Еквадор - Сенегал
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
29 листопада
3-й тур
Група A
17:00 Нідерланди - Катар
17:00 Еквадор - Сенегал
Група B
21:00 Уельс - Англія
21:00 Іран - США
Прямі трансляції на регіональних телеканалах Суспільного, сайті Суспільне:Спорт та платформі Megogo
- 28 листопада Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до плей-офф, збірні Сербії та Камеруну звели зустріч внічию 3:3, Гана переграла Південну Корею, а Португалія здолала Уругвай та також опинилася у 1/8 фіналу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе