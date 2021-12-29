Байден і Зеленський незабаром проведуть телефонну розмову, - Білий дім

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на високопосадовця Ради національної безпеки США.

"Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються", - повідомив він.

Представник Білого дому пообіцяв поділитись точнішими планами щодо дати дзвінка найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті із українською стороною.

Раніше було оголошено, що в четвер, 30 грудня, відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом та Володимиром Путіном.

"Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії", - заявив посадовець Ради з національної безпеки США.