Байден і Зеленський незабаром проведуть телефонну розмову, - Білий дім
У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть розмову телефоном незабаром
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на високопосадовця Ради національної безпеки США.
"Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються", - повідомив він.
Представник Білого дому пообіцяв поділитись точнішими планами щодо дати дзвінка найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті із українською стороною.
Раніше було оголошено, що в четвер, 30 грудня, відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом та Володимиром Путіном.
"Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії", - заявив посадовець Ради з національної безпеки США.
- У четвер, 30 грудня, під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Джо Байден вимагатиме, щоб РФ відвела свої війська від України.
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